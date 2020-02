Las historias secretas de los Oscar

La del domingo fue una noche histórica para los Premios de la Academia: y no solo porque Charlize Theron acudió con un collar valorado en 5 millones de dólares, sino también porque “Parasite” se convirtió en la primera película de habla no inglesa en ganar el galardón principal de la ceremonia.

Un hito que no es relevante solo por la novedad, sino porque, aunque nadie espera una súbita revolución de cine extranjero en las salas estadounidenses y del mundo, sí podría marcar el inicio de una apertura mayor del principal mercado cinematográfico, una apertura que, por efecto derrame, podría provocar un mayor interés en otros mercados, camino a, desea la cinefilia, más lugar para los otros cines en la cartelera comercial, que en lo que va del siglo se volcó de forma monopólica hacia los tanques de Hollywood.

También, claro, podría ser un fenómeno aislado, aunque en contra de ello trabaja la industria coreana: porque “Parasite” no llegó a los Oscar por casualidad, sino por el empuje de una industria que impulsa sus producciones culturales al mundo y las cuenta como una de sus principales exportaciones.

La nueva ola del cine coreano, de la cual es parte Bong Joon-ho, es sin dudas un producto interesante para la venta global, un cine arriesgado que mezcla la mirada autoral con la experimentación con los géneros y que, aunque estilísticamente variado, suele ir hacia los límites del cine y entregar películas excitantes e incómodas, disfrazadas de cintas que siguen convenciones industriales.

Ahora, estas grandes películas han sido promovidas desde el gobierno coreano para difundir internacionalmente su cultura como un bastión de su diplomacia, lo que se denomina “poder blando”, la misma estrategia responsable de que BTS esté conquistando el mundo del pop y de que Netflix esté llena de telenovelas surcoreanas (hace poco, intentaron desembarcar en la tarde de Telefé, sin gran éxito).

Pero no todo es impulso estatal: la industria cultural surcoreana estalló en alianza con los privados. De hecho esa señora sonriente que habló luego de que “Parasite” ganara mejor película, Miky Lee, no es tan inocente como parece: la empresaria convirtió una división alimenticia del imperio Samsung en la compañía top del entrenamiento asiático, un gigante que produce y distribuye y que maneja, por ejemplo, el k-pop.

Miky Lee fue la gran ganadora de los Oscar porque logró ganar en un terreno particularmente proteccionista como el mercado cultural norteamericano, y lo hizo también gracias al poder del lobby: aunque nada que se parezca a un soborno está permitido a la hora de influenciar votantes (luego de que Harvey Weinstein cambiara el juego del lobby para siempre), sí se puede invitar a la prensa y a los votantes a diversos eventos para garantizar que miren la película (rodeados del equipo artístico y con un buen servicio de catering, lógico). La productora sacó a pasear a Bong por Estados Unidos por tres meses y así consiguió que una película que muchos no se hubieran molestado en ver fuera la más votada.

LOBBY

Conseguir que vean la película no es un tema menor: este año algunos votantes de la Academia confesaron de forma anónima que no veían demasiadas nominadas, que prejuiciaban actores (pobre Adam Sandler) y que no sabían de muchos rubros. Un desastre que vivió en carne propia el pobre Sergio Pablos, español ex animador de Disney que era el favorito a ganar con “Klaus”, una cinta que volvía a la magia de la animación tradicional y la fusionaba con lo mejor de la animación por ordenador.

Pero en una categoría cargada, con otra joya como “Perdí mi cuerpo”, ganó... Disney, otra vez. Con “Toy Story 4”, una secuela bajo el par pero, claro, que muchos votantes habrán ido a ver con sus hijos. Desde que fue instaurado el premio a mejor largo animado, la Casa del Ratón ganó 13 premios sobre 18 (y ocho de los últimos nueve): es fácil sospechar que los académicos ni se molestaron en mirar otras opciones.

Fue una ceremonia que marcó el fin de un arco redentorio para varios: para Renée Zellweger, ganadora por “Judy” luego de que se retirase de la industria por no soportar el estrés; para Joaquin Phoenix, alguna vez paria de la industria y ahora elegido mejor actor por la Academia; y también Brad Pitt, ganador de su primer oscar tras su escandaloso divorcio, sus problemas con el alcohol y varias malas decisiones actorales.

Y sobre escena, Brad devolvió el amor a sus colegas, se emocionó al hablar de sus hijos y pidió por una categoría en los Oscar para los dobles de acción: el actor interpretó a un doble en la película que le dio su primera estatuilla, “Había una vez... en Hollywood”.

MARTY, NINGUNEADO

Pero los dobles y las películas animadas que no salen de Disney no son los únicos ninguneados por la Academia: al pobre Martin Scorsese lo invitaron al Teatro Dolby para ver como su épica “El irlandés” ganaba cero de diez premios.

Entre los nominados de “El irlandés” había tres argentinos, Pablo Helman, Leandro Estebecorena, y Nelson Sepúlveda, pero aunque crearon una tecnología revolucionaria, fueron relegados por “1917” (la otra gran perdedora de la velada). Pero siempre hay un argentino, como dejó de manifiesto Andrew Buckland, que en el medio de su discurso tras ganar mejor edición por “Contra lo imposible”, mandó “saludos a mi familia en Argentina, un beso grande” en un aceptable español.

¿Quién es este señor?, se preguntaron las redes. Resulta que Buckland tiene una mujer argentina. “Si no fuera por la Argentina, yo no hubiese estado acá. Conocí a mi esposa viajando, ella es de la Argentina. Cuando viví ahí, reviví mi pasión por el cine”, contó el montajista y también realizador, que filmó el documental sobre la comunidad wichí “Somos Wichis”, razón por la cual estuvo en 2011 filmando en varias provincias del país. También estuvo Piazzolla en el Dolby, aunque el momento fue raro: usaron “Libertango” para presentar a Penélope Cruz, pensando que el tango es parte de la cultura de todo el que habla español, o quien sabe...

El premio por edición a “Contra lo imposible” también significó derrota para “El irlandés” y la histórica Thelma Schoonmaker. Pero bueno, son solo los Premios Oscar, después de todo, los que premiaron películas como “12 años de esclavitud” o “El discurso del rey”. Y los Oscar de menor rating de la historia, además, con solo 23 millones de espectadores en EE UU, perdiendo seis millones respecto al año pasado, y más de 15 millones por debajo del promedio de hasta hace un lustro.

Pero aunque los Oscar se olvidaron de Marty, al menos Bong se acordó de él: en el momento más significativo de la noche, el cineasta lanzó una cita, antes de revelar que era de Scorsese y hacer que todo el teatro, durante su discurso de aceptación del premio a mejor dirección, se pusiera de pie a ovacionar al cineasta neoyorkino. ¡Grande Bong!