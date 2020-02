La UTA acordó un aumento por el último tramo de 2019

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que encabeza Roberto Fernández, anunció anoche que llegó a un acuerdo con las cámaras del sector para un incremento salarial del 18,3 por ciento para los últimos cuatro meses de 2019, con lo que terminó empatando a la inflación del período.

Por la tarde un sector disidente, que sigue a Miguel Bustunduy, había anunciado un paro de 24 horas, aunque es una incógnita si la medida se aplicará. No obstante, en La Plata la protesta no tendrá impacto. El titular de UTA La Plata, Rubén Landa, fue contundente y dijo que “el paro no tendrá ningún efecto en esta Región. En la seccional La Plata respondemos al Consejo Directivo Nacional, y no como no hubo ninguna orden, acá se trabajará con normalidad”. También desde la Secretaría de Transporte y Tránsito comunal se informó que la medida “no afectará en absoluto el servicio de colectivos” de la Ciudad. “Queremos llevarle tranquilidad a los usuarios del transporte público de pasajeros de nuestra ciudad”, indicó el titular del área, Miguel Forte.