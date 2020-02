ABSA y la "sequía" de canillas en La Plata: crecen las quejas y los usuarios ya hablan de "caos"

La escasez de agua que en algunos casos arrastra más de una semana ya puso en vilo a los vecinos de La Plata, Según afirman, la situación se ha tornado un "caos", debido a que se ven imposibilitados de afrontar quehaceres domésticos sumamente básicos como bañarse, usar los sanitarios del baño o lavar la vajilla y la ropa. Pero además del drama de canillas secas, surge otro problema paralelo que es la falta de precisiones por parte de la empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) con respecto a la normalización dek suministro. En este marco, la indignación vecinal crece cada día.

Cecilia es una usuaria de 20 entre 68 y 69. En su casa, dijo, desde el viernes no cuenta con una gota de agua. Según comentó, por este problema "reclamé a ABSA y lo único que hacen es agradecer que le escribimos". "La verdad que es una tomada de pelo teniendo en cuenta la lamentable situación que estamos atravesando", expresó.

La indignación que acumulan los vecinos de Meridiano V y Parque Castelli no es muy distinta a las sensaciones que se perciben desde Barrio Norte. Por caso, Dolores, domiciliada en 36 entre 2 y 3, dio cuenta de la "falta de presión de agua desde hace seis días". "Tenemos el tanque vacío desde el viernes y apenas sale un hilito en la cocina, con lo cual no se puede usar los baños y tenemos que andar cargando baldes a pesar de lo que te cobran en la factura", señaló.

Al mismo tiempo, Natalia Camacho, de 8 entre 36 y 37, denunció que desde hace varios días "no hay presión de agua" aunque las deficiencias del servicio son de larga data.

"Hace meses que me baño con baldes, llevo a lavar ropa a lavadero o familiar, limpio con el mínimo de agua que puedo conseguir, hice todos los reclamos correspondientes sin hacer ningún piquete que complique la vida de los demás", sostuvo la usuaria.

Y agregó: "Pago todos mis impuestos y servicios y creo que tanto eso como tener una conducta civilizada (levantar la caca del perro, no ensuciar, tirar la basura como corresponde, etc.) me acredita el derecho de vivir dignamente".

En Los Hornos las quejas emergían desde la comunidad educativa de la Escuela Nº 62 que se encuentra 131 entre 77 y 78 donde "personal docente, no docentes y auxiliares están trabajando hoy sin una gota de agua aunque hace ya varios días que se registra faltante".

En la localidad de San Carlos, en tanto, brotaban reclamos desde 147 y 40. Según Eduardo, vecino de la zona, "se rompió un caño que debe transmitir agua al barrio pero ABSA no responde ni a las urgencias como en este caso en que hay cientos de familias afectadas".

Para Silvia Melgar Díaz, de 80 entre 1 y 115, Barrio Hipódromo, otro de los puntos críticos por la escasez de agua potable, "los usuarios estamos pasando por una situación de maltrato nunca vista". "Estamos reclamando por los cortes de agua, un servicio vital, más cuando hay chicos, y ya son 6 los días sin una gota". Para dar cuenta de la incertidumbre que se vive con respecto a la normalización del suministro, contó que "me comuniqué con ABSA y lo único que dicen es que no saben cuando devolverán el agua".

Ni siquiera el centro de La Plata está exento de este cuadro de sequía. María relato: “Vivo en 10 y 49 y hace ya diez días que estamos sin agua”. “Literalmente no tenemos ni una sola gota de la canilla. Llevamos más de 6 reclamos a ABSA y la respuesta es siempre la misma: ‘en el día de hoy se va a normalizar’. Pero nada, ni siquiera sale un hilo de noche como para poder juntar con baldes. La verdad que es un caos”, graficó.