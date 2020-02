Taxista furioso atacó a un automovilista en 12 y 46

Las consecuencias del estacionamiento en doble fila: un automovilista esquivó a uno de estos infractores y su maniobra "molestó" a un taxista que tras una breve persecusión y una catarata de insultos le patéo el auto y rompió uno de sus espejos retrovisores.

Ocurrió esta mañana en la zona de 12 entre 46 y 47 y el involuntario protagonista fue Mariano, empleado de un laboratorio local que, según contó a este diario, "circulaba por calle 12 de 47 a 46 cuando de repente alguien frena y estaciona en doble fila. Enseguida puse el giro y maniobré para esquivarlo. Inmediatamente desde un taxi el conductor empezó a insultarme. Yo bajé la ventanilla y quise seguir mi camino pero esta persona me siguió, cruzó su auto delante del mio y se bajó para empezar a golpearme el vidrio. Cuando vio que lo había empezado a filmar me pateó el auto y me rompió el espejo".