Por una gigantesca pérdida, en un barrio están como en Venecia, pero sin agua en las canillas

Si no fuera que hay gente que realmente la está pasando mal desde hace más de una semana, con días en los que la temperatura supera los 30º, la situación podría dar espacio al humor porque la realidad claramente termina superando lo imaginable.

Mientras en diferentes barrios los vecinos padecen por la baja presión o directamente la falta de agua, en la esquina de 48 y 125, El Dique, una pérdida gigantesca de un caño mayor formó una pileta en el pozo donde estuvieron trabajando.

Pero como se escucha en el relato de una de las vecinas afectadas, mientras en las casas las canillas están "secas", en la esquina el barrio tiene una pileta que se formó con los miles de litros que se derrochan por hora. "Yo no tengo agua, acá está el agua y no viene nadie a trabajar ni a arreglarlo", se queja no sin razón la mujer.

Según informaron, la rotura de los caños lleva por lo menos dos semanas, el mismo plazo que los vecinos de esa zona están sin agua.

Algo similar sucede en Diagonal 80 y 116, en Barrio Hipódromo, "donde otra vez estamos sin una gota de agua", al igual que en 56 y 14: "seguimos con el corte de agua. Ya hice tres reclamos y repiten lo mismo", se quejó otro vecino que se comunicó con el diario. "ABSA no está abasteciendo de agua a esta zona y lo que informan es que paulatinamente se repondrá el servicio", agregó.

Esta gravísima situación que se vive en la Ciudad desde hace semanas, la cual se fue acrecentando en los últimos días, tiene esas dos caras que por un lado la gente abre las canillas de sus casas y no sale nada y si sale a la vereda puede ver una enorme pérdida, como en 505 y 137, donde con ironía aseguran que gracias al agua acumulada ya se formó "un reservorio de dengue".