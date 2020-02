Crimen de Villa Elisa: "Vos sabés que yo arranco y tiro", le dijo el sospechoso a un amigo

"Vos sabés que yo arranco y tiro", comienza el breve mensaje que T. M. le envió un amigo. Se trata del sospechoso de haber asesinado a Iván Coronel, el adolescente de 15 años asesinado de un disparo en el cuello en la madrugada de ayer, a la salida de una fiesta en Villa Elisa.

El sospechoso, ahora aprehendido, tiene la misma edad que la víctima y había ido a la fiesta con un arma.

"No me vas a mandar al frente, bigote", le dice a la persona a la que le envió el audio que dura 8 segundos y termina diciéndole: "Vos tratá de cerrar el o...y no digas nada a nadie".

Horas más tarde de haberle disparado a Coronel, según incluso el testimonio de sus propios amigos, T. M. se presentó en la DDI La Plata con su abogada y quedó aprehendido sospechado de ser el autor material del crimen registrado en la puerta del club Curuzú Cuatiá, luego que Coronel les recriminara el robo de una gorrita a un amigo suyo.