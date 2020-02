El finde largo de Carnaval con múltiples opciones para viajar por la Provincia

Para quienes ya agotaron su período de vacaciones, el próximo fin de semana largo de Carnaval se presenta como una excusa perfecta para estirar el descanso, y para quienes todavía no las tomaron, como una oportunidad ideal para disfrutar de cuatro días en cualquiera de los sitios que ofrecen programas especiales.

En Mar del Plata, por ejemplo, el Ente Municipal de Turismo (Emtur) de General Pueyrredón indicó que para el fin de semana largo venidero las reservas hoteleras ya están en el 79,8%, “lo que significa un 9,6% más de plazas reservadas que en los carnavales del año pasado”.

Es así que para este fin de semana, Mar del Plata presenta una amplia agenda de actividades con distintos recitales como el de Babasónicos, la Bersuit Vergarabat, La Nueva Luna, Marcela Morelo y la Orquesta Cumbia Grande.

También los Carnavales Marplatenses tendrán su escenario en Plaza España, con el cierre de La Mosca previsto para el lunes.

“Esperamos tener una buena afluencia de turistas, y que disfruten de una ciudad que lo tiene todo”, señaló el titular del Ente Municipal de Turismo Federico Scremin.

Pero los festejos del Carnaval no se circunscriben únicamente a la costa bonaerense, sino que en la Provincia estarán presentes en muchos municipios con propuestas para disfrutar durante el fin de semana.

Según detalló la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires, habrá festejos en Las Flores, General Belgrano, Bolívar, Tornquist, Bahía Blanca, Laprida, Nueve de Julio, Guaminí, Exaltación de la Cruz, Veinticinco de Mayo y Lincoln, entre otros, donde habrá corsos y desfiles de carrozas y comparsas, entre otras actividades.

SIN REINA

En cuanto al tradicional Carnaval que se celebra en la ciudad bonaerense de General Villegas, este año tendrá una particularidad, y es que esta vez no se elegirá a la reina, “con el objetivo de erradicar los cánones patriarcales que cosifican a la mujer”.

Los festejos, que implican el desfile de unas 13 murgas y comparsas y la participación de 1.200 personas, se realizan en la Plaza Principal de la ciudad cabecera, y allí se seleccionará “a la persona que encarne al Espíritu del Carnaval, sin distinción de sexo o identidad sexual”, según destacó Vanina Medina, de la Comisión de Carnaval villeguense, quien explicó que “ya no habrá elección de Reina del Carnaval luego del pedido expreso de diversas organizaciones sociales que solicitaron que no haya más elección de Reinas y Princesas, en el marco de un cambio de paradigma. Habrá jurado pero no elegirá Reina sino que la mayor mención será al ‘Espíritu del Carnaval’, que incluye a cualquier participante sin distinción de sexo, género o identidad sexual”.