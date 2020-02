Pusineri y su historia con Maradona: "Me ayudó en un momento especial, le voy dar un gran abrazo"

Lucas Pusineri, técnico de Independiente, destacó hoy que siente "una gran alegría" por recibir a Diego Armando Maradona, DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, cuando ambos equipos se enfrenten este sábado en Avellaneda por la 21ra. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

"Me da una gran alegría que venga Diego. Alguien que le dio tanto al fútbol argentino merece el reconocimiento de todos y el mío en particular porque me ayudó en un momento especial. Le voy a dar un gran abrazo", contó Pusineri en conferencia de prensa.

El entrenador de Independiente explicó: "Cuando yo me fui de Independiente para pasar a River (en 2005/2006) salí de mala manera, con algunas contrariedades, y Maradona, que siempre está en todos los detalles, me llamó para tranquilizarme y aconsejarme en ese momento difícil. Son cosas que no se olvidan".

Pusineri imagina "una linda fiesta" previa al partido, programado para las 19.40 del sábado (con televisación a cargo de TNT Sports) en el Libertadores de América. "Me da mucho gusto que Maradona sea bien recibido por todas las alegrías que nos dio a los argentinos. Le voy a dar un gran abrazo pero después en los 90 minutos del partido, nos olvidamos y vamos a querer ganar", afirmó.

Es probable que Maradona sea recibido en el campo de juego por Ricardo Bochini, Ricardo Pavoni y Jorge Burruchaga, ídolos de Independiente, y se le entregue una plaqueta, aunque el club de Avellaneda no informó sobre una bienvenida oficial para el técnico de Gimnasia.

Con respecto a la situación de Alan Franco, Pusineri aclaró que no lo tendrá en cuenta para el encuentro ante Gimnasia debido a que no hay nada definido sobre su transferencia.