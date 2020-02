La hermana de la víctima reveló detalles de la violación en una fiesta en General Conesa

"Ella fue a la fiesta con unas amigas y en un momento las perdió de vista. Entonces se le acercó un muchacho con el que ella había estado conversando un rato y que le había dicho que era policía del Operativo Sol o de la Policía Vial, algo así. Belén le dijo que se quería ir pero que no encontraba a las amigas y entonces este tipo le dijo: ah, yo recién las vi a las chicas que estaban con vos. Vení que te llevo. Y ahí la llevó atrás de la casa y ocurrió todo".

Florencia, la hermana de Belén la chica de 19 años que denunció haber sido violada durante una fiesta realizada en una casa quinta propiedad del intendente del partido bonaerense de Tordillo, Héctor Olivera, dio a este diario detalles exclusivos del ataque denunciado.

"Cuando salieron de la casa cruzaron un jardín y ahí nomás había una especie de galpón donde había otros dos muchachos que ella no conocía. Entonces Belén dijo que si ahí no estaban las amigas, se quería ir. Y cuando se volvió hacia la puerta el tipo que la había llevado la tomó por detrás y la volvió a meter al galpón".

Florencia contó que su hermana le aseguró que "en ese momento perdió toda conciencia, no sabe lo que pasó. Cuando se despertó se dio cuenta de lo que le habían hecho", dijo la joven que prefirió no abundar en detalles sobre cómo se desarrolló el aberrante ataque.

Según relató, la fiesta había sido organizada mediante redes sociales "y podía ir cualquiera. Sólo había que pedir una pulsera de identificación que mi hermana y otra amiga consiguieron a través de unas conocidas".

"Teróricamente con esas pulseras se iba a identificar a los que entraban a la fiesta pero eso no fue así", dijo Florencia.

La joven relató que en su denuncia ante el fiscal de Dolores, Diego Torres, Belén dio detalles del joven que la había atacado pero no pudo dar precisiones sobre los otros dos individuos que estaban en el galpón "porque perdió la conciencia".

"Ella había tomado (bebidas alcohólicas) pero me aseguró que aún así estuvo perfectamente consciente de todo lo que pasó desde que entró a la fiesta hasta que ese tipo la agarró de atrás en el galpón", dijo Florencia.

De esta forma la hermana de la víctimas dio a entender que no habría certeza de cuántas personas participaron del abuso aunque dejó en claro que "cuando ella se quiso ir del galpón ahí estaban los otros dos tipos".

La joven agregó que está en condiciones de identificar a su agresor.

Belén tiene 19 años y acaba de terminar el secundario en un establecimiento de la zona.

"Su plan es ir a Dolores a estudiar para maestra", contó Florencia.

"Está muy mal, muy convulsionada y todo el pueblo quiere que se haga Justicia", señaló.