Gabriel, tenemos que hablar

El entrenamiento matutino de ayer realizado por el plantel profesional de Estudiantes arrojó la imagen más fuerte de la semana: la charla de 45 minutos del presidente Juan Sebastián Verón con el entrenador Gabriel Milito dentro del campo principal del Country.

Verlo a la Brujita por City Bell es moneda corriente. Todos los días está presente. Es más, pasa las mañana, tardes y a veces hasta las noches cerca del plantel profesional y la secretaría técnica. Eso no sorprende. Lo que llamó la atención fue el momento elegido para hablar: casi una hora con el técnico y mientras el plantel se entrenada.

No trascendieron los motivos de la conversación. Pero está claro que hablaron de fútbol. Y la de actuación del equipo, que no dejó conformes a los hinchas, pero tampoco al presidente. Y menos al cuerpo técnico, más allá de sus explicaciones post derrota contra Defensa y Justicia.

Verón llegó temprano al Country e ingresó al campo principal cuando los jugadores ya estaban comenzando. Entonces se acercó hasta Milito y caminaron unos metros para alejarse un poco... pero no tanto.

Los jugadores siguieron su rutina con el profe Sergio Di Bártolo y luego los trabajos futbolísticos estuvieron a cargo de Leandro Ávila y Christian Serrano. La conversación siguió su curso, en buenos térmimos.

El Ciclo de Gabriel Milito al frente de Estudiantes no está en discusión. Fue el propio Verón quien se puso delante de las críticas cuando el temporal futbolístico parecía llevarse por delante todo. Lo quiere como DT y está seguro de ello. No se discute su continuidad. Pero el equipo puede dar mucho más y el presidente que sabe tanto o más que el técnico de fútbol, no dudó en charlar para intercambiar algunas ideas.

La imagen también admite la otra mirada: ¿Por qué hacerlo en el entrenamiento, ante la vista de los periodistas y justo después de un flojo partido del equipo? ¿No hubiese sido mejor hablar dentro del edificio de la concentración, sin terceros presentes y lejos de la prensa? ¿No es una manera de marcar poder y debilidad?

En reiteradas ocasiones tanto Verón como Agustín Alayes, secretario técnico, dijeron públicamente que no quieren meterse demasiado para que los técnicos (en este caso Milito) tenga libertad para manejarse.

Verón sabe mejor que nadie lo importante que es el presente del fútbol para transitar con armonía distintos caminos institucionales. A menos de un mes de inaugurar el estadio el equipo andaba a los tumbos y el Promedio era una amenaza real. De arriba hacia abajo bajó una línea clara y el Pincha ganó cuatro partido al hilo, entre esos el clásico. El 9 y 10 de noviembre fue una fiesta total. ¿Hubiese sido igual con magros resultados futbolísticos? Seguramente se hubiese celebrado mucho pero ni cerca de vivirse lo que se vivió.

LA GATA FERNÁNDEZ SE DISCULPÓ POR EL PENAL ERRADO

En Estudiantes sigue la polémica por el penal marrado por Gastón Fernández el pasado lunes ante Defensa y Justicia, y el propio futbolista se expresó en su cuenta de instagram pidiéndo disculpas a los hinchas.

La Gata escribió “a veces acertamos, a veces nos equivocamos…eso no es sólo en fútbol también es en la vida. Lamento haber fallado y no ayudar a mis compañeros y sobre todo a ustedes que soportaron la lluvia…pero no queda otra que levantarse y volver a empezar. Abrazo y gracias por los mensajes de cariño”.

En líneas generales los hinchas “bancaron” al jugador que no es la primera vez que toma la decisión de ejecutar un penal picando la pelota. Lo hizo en otros clubes y en la mayoría le salió bien.

En sus distintas etapas en Estudiantes se hizo cargo de 12 penales, 10 en partidos oficiales de torneo o copa, uno en una definición de Copa Argentina y otro en un amistoso. Convirtió 8 de los 12 y le atajaron 4. Y de los 8 que terminaron en gol en 5 “pinchó” la pelota y en un solo se lo atajaron y fue Unsain en la noche del lunes.

Otro dato más sobre los penales de Fernández es que no utiliza esa forma de ejecutar de acuerdo al resultado del partido, sino que lo hizo en diferentes momentos.