A todo o nada va a la carga del Rojo

Con el firme objetivo de traerse una victoria que le de un poco de tranquilidad al ciclo de Diego Maradona y le permita no perderle pisada a sus rivales en la lucha por mantener la categoría, Gimnasia (17 puntos) visitará a Independiente (26 unidades). Ambos equipos saldrán a jugar con sus urgencias a cuestas, por que si bien el Rojo no tiene problemas con el descenso, tras perder el clásico el clima con la gente no es el mejor; y el Lobo necesita volver a sumar de a tres de manera urgente por que fecha a fecha su situación es más delicada.

Lo cierto es que por la 21º fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, el encuentro se jugará hoy a partir de las 19:40 en el Estadio “Libertadores de América” ubicado en Avellaneda. El árbitro será Fernando Echenique, siendo televisado en directo por la señal de cable TNT Sports.

Los Diablos, actualmente están afuera de la clasificación a las copas internacionales y no se recuperan del duro golpe que significó perder el clásico con Racing (1-0) pese a haber gozado de dos jugadores más durante casi todo el partido, y eso se notó en el tibio empate que logró el lunes pasado como local ante Arsenal (1-1), con un gol agónico de Leandro Fernández, tras varios minutos de descuento.

Los Mens Sana por su parte, no han podido ganar este año (tres empates y una derrota), es decir que se mantiene entre los tres que hoy estarían perdiendo la categoría junto a Patronato y Colón. Viene de perder 1-0 ante Rosario Central de visitante en un mal partido y encima resultados de sus rivales de lucha se le dieron en contra. Por eso, hoy en Avellaneda al Lobo solo le servirá un triunfo si quiere mantener chances de seguir en la máxima categoría.

En otro orden de cosas, la presencia de Maradona en Avellaneda no pasará desapercibida para Independiente, de hecho es muy probable que Diego sea recibido en el campo de juego por Ricardo Bochini, Ricardo Pavoni y Jorge Burruchaga, ídolos del club de Avellaneda, y que se le entregue una plaqueta.

AMBOS TÉCNICOS METEN MANO EN SUS EQUIPOS

Pasando a lo estríctamente futbolístico, Maradona hará cambios con respecto a la alineación que hace exáctamente una semana salió a jugar en Rosario.

Por un lado, habrá dos modificaciones entre los titulares y cambio de esquema, más allá que el cuerpo técnico no ha confirmado nada. El 4-1-4-1 se se utilizó en el Gigante de Arroyito quedaría de lado, para dar paso a un 4-4-1-1.

En la mitad de la cancha Víctor Ayala ingresará por Maximiliano Cuadra, y de esta manera el paraguayo jugará sus primeros minutos en este 2020, ya que en los cuatro partidos anteriores fue al banco pero no entró. La ausencia de Ayala jamás se entendió, teniendo en cuenta que había terminado el 2019 siendo titular indiscutido, más allá de la llegada del colombiano Harrinson Mancilla, con quien hará dupla central.

La otra modificación será en el extremo derecho del mediocampo. Eric Ramírez que imprevistamente no fue titular con Central y hasta quedó afuera del banco, ingresará por Brahian Alemán, de mal partido ante el Canalla, y hoy ni siquiera está entre los concentrados.

El resto serían los mismos, ya que la referencia del ataque seguirá siendo Nicolás Contín, ya que Lucas Barrios no se recuperó totalmente, aunque fue incluído en la lista de 20 jugadores que anoche quedaron concentrados.

Precisamente con respecto a esa nómina, además de mantenerse el juvenil Sebastián Cocimano que debutó la semana pasada en Rosario, estará por primera vez en este año, Franco Mussis, otro de los reclamados junto a Ayala por la dirigencia y los hinchas.

Vale agregar que ayer a la mañana el plantel Tripero terminó su preparación repasando las jugadas de pelota parada, y luego del almuerzo los futbolistas quedaron concentrados en la Casona. Además de los once titulares (ver cuadro aparte), quedaron concentrados estos nueve jugadores: Insfrán, Guanini, Licht, Mussis, Comba, Tijanovich, Barrios, Cuadra y Cocimano; dos quedarán afuera del banco de suplentes.

Para este encuentro quedó desafectado José Paradela por un esguince en el tobillo izquierdo vque viene arrastrando, y se decidió que no juegue hoy y tampoco el martes por Copa Argentina.

En cuanto al Rojo, el técnico Lucas Pusineri, a quien desde la directiva ya comienzan a ponerle plazos, hará dos cambios en relación al equipo que igualó con Arsenal: El uruguayo Gastón Silva y el paraguayo Cecilio Domínguez, ingresarán por Alexander Barboza y Leandro Fernández, ambos suspendidos.

El Rojo jugará con un 4-2-3-1, con Silvio Romero como punta.