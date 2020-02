En Barrio Norte, otro escruche pone en alerta a los vecinos: “Nos tienen de punto”, aseguran

El viernes último, una mujer volvió de unas breves vacaciones para encontrarse con que en su casa de Barrio Norte desconocidos habían ingresado a robar en su ausencia. No se trata de un hecho delictivo aislado: en apenas diez días delincuentes asaltaron a un ex presidente de Gimnasia en el inmueble de su hija situado en 12 entre 48 y 49, se llevaron la caja registradora de un comercio en 40 entre 8 y 9, y también saquearon un propiedad en 8 entre 36 y 37.

La inseguridad en esa zona del casco urbano de La Plata “explotó” en este 2020, aunque a fines de enero también hubo atracos significativos.

En conversación con este diario, los vecinos dicen estar alterados por la reiteración de casos que tienen como blanco principal a viviendas del enclave. Aunque también hay registros de ataques callejeros a manos de motochorros.

La situación, de la cual habitantes del lugar van informándose a través del boca a boca o por grupos de WhatsApp, derivó en la decisión de recurrir, como sucede en muchos otros sectores de la Ciudad, al sistema de Alerta Vecinal para mantenerse vigilantes ante cualquier presencia o movimiento sospechoso.

DESDE ENERO, VARIOS CASOS

A principios de este año, según pudo saber EL DIA en una recorrida por el barrio, en 37 entre 14 y 15 hubo intentos de robos en tres casas. A una le barretearon la puerta de madera de la entrada y hasta quisieron arrancar la alarma que está en la parte superior del frente, pero un frentista que escuchó ruidos frustró el intento. También robaron en una finca de 15 entre 37 y 38, tras colarse por una ventana de la planta alta. Fue cuando los dueños dormían y sin despertarlos.

En tanto, en 16 entre 36 y 37, a una mujer le rompieron una ventanilla de su auto para robarle la cartera que estaba en un asiento. Y en 14 entre 37 y 38, dos sujetos armados atracaron una panadería.

“Lo que necesitamos es contar con más patrullajes y presencia policial del tipo que sea, porque esto ya no se puede tolerar más”, aseguró Carlos, de 34 entre 4 y 5. A su mujer y a la empleada que trabaja en su hogar las asaltaron justo cuando entraban, por la mañana.

“VOLVÍ Y ME ENCONTRÉ CON ESTO”

Marta se tomó una semana de vacaciones para descansar. Se fue el Día de los Enamorados y volvió el viernes siguiente a su morada de 40 entre 11 y 12 para toparse con una novedad negativa: cajones en el piso, desorden y algunos destrozos.

“Fue unos días nada más que me fui y cuando volví me encontré con esto”, le dijo la damnificada a este diario. Por lo que pudo reconstruir, los malvivientes se metieron por el fondo del terreno, “seguramente desde el techo de alguna propiedad lindera”, sostuvo. Luego, rompieron un ventiluz que da a uno de los baños, pusieron un toallón sobre los la abertura rota para no lastimarse con los vidrios y entraron a la casa.

Buscaban dinero “porque no se llevaron electrodomésticos ni equipos informáticos”. Por eso, dejaron el interior del inmueble “patas para arriba”, comentó Marta. Sin embargo, aseguró que “yo nunca tengo plata acá”, por lo que debieron conformarse con algunas alhajas de oro. Asimismo, señaló que “lo que se llevaron tiene más valor sentimental que otra cosa, pero el problema son los destrozos que dejaron en el baño y en dos puertas que no consigo encontrar las llaves”.

Los vecinos no se percataron del robo “ni escucharon nada raro”, añadió la víctima. “Posiblemente, era alguien que sabía que yo no estaba. Y por suerte ocurrió cuando me había ido, si no quién sabe lo que hubiera pasado”, finalizó.

TRES ASALTOS EN LA MISMA SEMANA

Como detalló este diario este fin de semana, un sujeto armado protagonizó un violento asalto el viernes por la noche en el hogar de Graciela, hija de Héctor Delmar. El ladrón amenazó con un cuchillo a la mujer y también golpeó en la cabeza al ex presidente de Gimnasia, para luego huir con dinero y joyas. No obstante, fue detenido poco después en la zona de la terminal de ómnibus.

A unas cuadras de allí, el sábado a las 16 dos jóvenes sustrajeron la caja registradora de una casa de venta de pastas y fueron aprehendidos por la Policía en 5 y 40.

Por último, el 12 de febrero cuatro delincuentes armados atacaron a una familia en 8 entre 36 y 37 y escaparon con la suma de 2.5 millones de pesos.

En los últimos 10 días hubo atracos en 12 entre 48 y 49, 40 entre 8 y 9, y en 8 entre 36 y 37