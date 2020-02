Un nuevo audio revela que los asesinos de Fernando creían que todo era una exageración

Un audio difundido en las últimas horas en el marco de la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gesell, revela que a pocas horas del hecho los imputados no consideraban que fuese para tanto lo que habían hecho. "Están exagerando, están flasheando acá en Gesell".

La grabación habría sido enviada por un jóven de Zárate que planeaba pasar las vacaciones en Villa Gesell y que conocía al grupo de imputados al punto de haberles pedido dejar en la casa que habían alquilado y donde los detuvo la policía, los bolsos mientras se hacía la hora para poder ingresar al hotel que habían contratado y que está ubicado a pocas cuadra del lugar del crimen, ocurrido el pasado 18 de enero.

En el audio, que parece ser enviado a padre del joven que habla, se menciona el imputado Blas Cinalli .

Mientras esperaba para poder ingresar al hotel que había contratado, el joven habría enviado un mensaje al grupo para poder dejar los bolsos en la casa donde estos se alojaban y donde a esa altura ya estaban durmiendo. Así es como contó que cuando llegaron "estaba la policía en la calle", refiriéndose a las inmediaciones del boliche Le Brique donde ocurrió el crimen. Y que al ir a la casa de los acusados para dejar los bolsos mientras les habilitaban el acceso al hotel, "preguntamos y la policía dijo que habían matado a un pibe".

En el audio que este joven le envía a quien sería su padre, preocupado por la difusión de los hechos y acaso sabiendo que su hijo conocía a los acusados, se escucha: "Pero vos qué te pensas que yo quiero ir a hacer algo ahí. No es ninguna boludes, papi, mataron a una persona, que me voy a meter".

Seguidamente cuenta que "Yo llego a Villa Gesell y me mandan los chicos: ¿Podemos dejar el bolso hasta que nos den el hotel?. Si vengan a dejarlo. Fuimos a la casa de los pibes a dejar la valija y estaban todos durmiendo. Uno de los pibes, Blas, nos empezó a contar que se habían peleado, y que lo agarraron a uno que estaba medio muerto pero no creían que estaba muerto".

En otro pasaje asegura que "nos contó (el tal Blas que podría ser Cinalli) que los salió a correr la policía y se metieron a la casa. Cuando contó eso yo le dije: no amigo, a la persona esa la mataron. Fuimos a preguntarle a la policía y nos dijeron que una manada de 10, 12 chicos le habían pegado a uno y habían terminado con la vida".

En ese punto el joven sostuvo que "Yo me cagué hasta las patas y le dije ustedes están re locos amigos, andá a levantar a los pibes ya y tomensé el palo para Zárate, vayansé. Y me dice no, no están exagerando todo, acá en Gesell están flasheando Yo le dije están re locos, dame las llaves que voy a buscar los bolsos. Y fuimos a buscar los bolsos y nos quedamos en la puerta del hotel con el Cala, Santino, todos los que yo vine, no con los otros que son los que vinieron antes en auto. Después pasamos por la casa y la policía los tenía a todos en el pìso y se los llevaron a todos. Eso porque salieron mamados, se pusieron a pelear y son los grossos que juegan al rugby".

La persona que habla le envía un mensaje con ese relato a quien sería un familiar (posiblemente su padre) quien preocupado por los hechos le pregunta si tiene algo que ver con lo que pasó.

"No, no. No me voy a andar metiendo. Es una muerte. O sea, papi yo no tengo nada que ver, que me voy a andar metiendo en eso. Mirá que voy a querer problemas...estás loco", le dice.