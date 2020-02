Ronnie Arias dio detalles del romance entre Juan Castro y Ricky Martin

Ricky Martin se encuentra en Argentina y causó furor entre las fans, a quienes saludó en la puerta del hotel en Buenos Aires. En ese marco, en Los Ángeles de la Mañana se abrió la conversación sobre el cantante con la presencia de Ronnie Arias.

El conductor fue amigo íntimo de Juan Castro y se refirió al romance del periodista con el artista puertorriqueño.

"Fue hace muchos años, yo ni siquiera era una celebrity... Estaba en E! Entertainment y Juan estaba dando sus primeros pasos dentro de la televisión. Fue un flechazo. Yo no los presenté, pero fui testigo de un par de salidas de ellos y cubrí la entrada a algunos hoteles", contó.

Y agregó: "Yo siempre digo que para mí Ricky estaba más enamorado de Juan que al revés. Es que era imposible no enamorarse de él, Juan era un hombre que emanaba energía pura. Ellos se escondían. A Ricky lo metíamos en el baúl del auto al hotel".

Luego, explicó que la relación con Juan, que falleció en 2004, no prosperó. "Yo creo que era una relación a distancia, nada a largo plazo. Venía Ricky, se veían. Juan viajaba, se veían en Miami. Era un touch and go, nunca fueron pareja", reveló.

Finalmente, para cerrar el tema ya que no quiso dar más detalles, dijo: "Yo soy muy calladito para eso. Sí puedo contar que se depilaban ¡Juan se sacaba todo! Innecesario el dato, ¿no?".