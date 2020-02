Proponen urbanizar los lotes tomados en Los Hornos pero no paran de llegar usurpadores

La toma de terrenos de Los Hornos cumplirá hoy su décimo día, si se toman las dos etapas de la usurpación. La primera transcurrió del domingo 16 de febrero al miércoles 19. El jueves 20 hubo un desalojo, que duró un suspiro, porque al día siguiente, viernes 21 volvieron a ocupar distintos sectores de las 150 hectáreas de la zona de 76 a 90 y de 141 a 155. En este derrotero intervino la justicia penal y luego los tribunales federales. Los vecinos no pueden salir de la pesadilla que significó haber perdido la calma que habían ido a buscar cuando compraron los terrenos, construyeron sus viviendas y armaron su vida en torno a esa zona. Ayer llegaron propuestas de urbanizar la gigantesca masa de lotes, pero bajo una condición: que estén liberadas de intrusos. A simple vista, este requisito será complejo, porque con el correr de cada jornada llegan más usurpadores.

En el mediodía de ayer se realizó un insólito piquete en 137 y 80. Parte de los usurpadores y gente allegada a la toma, cortaron el tránsito durante un largo rato y no permitían el paso de vecinos de distintas localidades.

Los vecinos de las inmediaciones de la toma no pueden salir de su estado de asombro. “Mientras pasan los días, más denso se pone el clima. Nos amenazan, dicen que van a prender fuego nuestras viviendas si no frenamos los reclamos y a pesar de que está Gendarmería no paran de llegar a la usurpación”, dijo uno de los frentistas que habló con este diario y rogó que no trascendiera su nombre por temor a represalias.

En tanto, se conoció ayer que la Provincia y el Municipio buscan avanzar en una mesa de diálogo para tratar un plan de urbanización “pero con lo terrenos liberados” luego de que el organismo nacional dueño del predio expresó su predisposición a ceder una parte de esas tierras.

MESA DE DIÁLOGO Y TRABAJO

“Proponemos una mesa de trabajo entre la Municipalidad y el área de hábitat, vivienda y tierras de la provincia de Buenos Aires”, dijo Augusto Sciaretta, titular del área de Tierras de la Comuna platense.

“La condición es que la gente no ingrese, que libere la zona. No avalamos la usurpación. Proponemos crear lotes sociales, llevar a cabo una urbanización con lo que eso implica en mejoras para la zona”, agregó el funcionario municipal.

Desde la Comuna y Provincia aguardan que llegue la orden de desalojo por parte de la Justicia Federal, ámbito al que pasó el caso tras el cinematográfico desalojo que se llevó a cabo el jueves pasado, medida que duró sólo un suspiro, porque a las pocas horas, volvieron a ingresar al predio.

Desde la Municipalidad dicen que “los que entran no lo hacen con materiales ni herramientas, por lo tanto no pueden armar nada”. En el lugar se observó que hay gente que sigue desmalezando los lotes.

También hay una advertencia desde la Comuna. Ya se comunicó a la gente de la zona que tanto el que vende como el que compra será denunciado porque están ambas partes fuera de la ley.

Esa advertencia corrió ayer porque no para de crecer la usina de versiones de que hay lotes que se ofrecen por la red social Facebook.

También se observó mayor presencia de gendarmes cerca del mediodía, pero ese arribo de efectivos se diluyó con el correr de las horas del miércoles, otra jornada agitada para la zona de conflicto por la usurpación.

La situación de los lotes ya está en manos de la Agencia de Bienes del Estado (ABES), dueña del predio.

Durante el fin de semana y los feriados por el Carnaval vecinos de Los Hornos denunciaron que la usurpación siguió su curso con la llegada de nuevos ocupantes a pesar de la notable presencia de efectivos y móviles de la Gendarmería Nacional.

En el predio avanzaba ayer el armado de precarias estructuras a base de palos, frazadas, telas y nylon que, según creen los vecinos, usan para pernoctar y guarecerse del sol y las inclemencias del clima.

