Video.- ¡Increíble! Así veterinarios rescatan una toalla que se tragó una enorme pitón

Un hospital de animales australiano compartió el video que se hizo viral. Se trata de un procedimiento para sacar una toalla de playa completa que se había tragado una serpiente, la cual era mascota de la familia.

El Hospital Especialista en Animales Pequeños ubicado en la ciudad de Sidney reveló que la pitón, cuya especie es llamada Morelia spilota, fue llevada al hospital veterinario por su dueña cuando descubrieron que se había tragado la toalla.

La pitón tiene 18 años y la llaman Monty. Ella fue quien engulló totalmente el artículo de baño, lo que desató la alarma de sus dueños. Es por eso que decidieron llevarlo al hospital veterinario de urgencia.

Cabe destacar que la Morelia spilota es una serpiente de gran tamaño de la familia Pythonidae que vive en Australia, Indonesia y Papúa Nueva Guinea.

Este es el increíble video:

SHOCKING VIDEO: Team of vets pull AN ENTIRE BEACH TOWEL out of a python in Australia – with their bare hands pic.twitter.com/5rlyt4PlIp