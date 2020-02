Indagan al titular de la Aprevide denunciado por presuntos abusos

La fiscal María Cecilia Corfield llamó a indagatoria al titular de la Aprevide, Juan Manuel Lugones, acusado de supuesto abuso de autoridad, abuso sexual simple y amenazas en concurso real, en el marco de una causa que se abrió con la denuncia de una policía que trabajó bajo sus órdenes. En 2019, como secretaria.

Lugones fue citado para hoy al mediodía y puede negarse a declarar. La denuncia original la radicó ante la fiscalía N°15 una oficial de Policía cuya identidad se mantiene bajo reserva, quien reveló detalles de situaciones que habría sufrido desde su ingreso en Aprevide. La joven dijo además que fue derivada a otro sector por no aceptar los insistentes intentos de Lugones para lograr una relación extra laboral. Figura en la causa que declaró: “Cuando empecé a trabajar con Lugones en el Aprevide, empezó a preguntarme sobre mis gustos personales, si me gustaba comer pastas o si querría trabajar en las canchas. Ante eso, yo respondí que quería hacer el mismo trabajo que mis compañeros”.

Agregó que de manera descolgada empezó a llamarme para invitarme a cenar” y añadió: “Con excusas, rechazaba la invitación. Al otro día de la invitación me tenía que aguantar un trato distinto, con caras de enojo y un trato cortante, obviamente por mi rechazo”.

Relató que “un día fuimos a Mar del Plata a un operativo, íbamos en dos camionetas. Él adelante y nosotros (los policías) atrás”. “En un momento nos hace parar en el medio de la ruta y nos dice de sacarnos una foto en la caja de la camioneta donde viajaba él. Cuando yo quiero subir a la caja, poniendo un pie en un estribo, siento unas manos en mi cola que me empujan hacia arriba y cuando miro hacia atrás, veo que era Lugones el que lo había hecho”, narró. “En ese momento, le pregunté ‘¿qué estás haciendo?’ y él me contesta ‘disculpame, no me di cuenta’”.

De acuerdo a lo declarado por la víctima, el presunto acoso y abuso de autoridad continuaron, hasta que la oficial fue asignada a otra tarea. Según la denuncia, en diciembre de 2019 fue derivada a la DDI de la Plata y 11 días después -6 de enero de 2020- fue trasladada de nuevo, pero entonces a la comisaría Tercera de Berazategui. Por intermedio de otra empleada, el acusado le habría hecho saber que “mientras él esté en Aprevide no la iban a poder ayudar”.

Pero la denunciante no habría sido la única víctima. En la causa declaró una comisaria que aseguró haber sido víctima de violencia psicológica con comentarios orientados a su aspecto físico. “Vos sabés que no estás acá por linda”, le habría sugerido Lugones, mientras decía que las mujeres policías eran “todas ‘putas’, ‘prostitutas’ o ‘promiscuas’”. También le habría lanzado a otra: “¿Hoy te hizo bien el amor el pelotudo de tu novio?”.