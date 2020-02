Una policía denunció al titular de la Aprevide

Una agente policial que se desempeñó en la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) denunció al titular de esa dependencia, Juan Manuel Lugones, por situaciones de presunto acoso sexual y laboral que, según indicó en la presentación, se habrían producido durante el año pasado.

La denuncia fue realizada la semana pasada ante la fiscal Cecilia Corfield (UFI Nº 15), quien en las próximas horas pondría en marcha una serie de medidas de prueba, entre las que se destaca la citación a posibles testigos de las situaciones señaladas por la mujer.

Una fuente del Ministerio de Seguridad indicó que las autoridades de esa cartera fueron informadas por la propia oficial ayudante sobre la situación y le brindaron “el respaldo, las garantías y la seguridad necesaria” para que pueda realizar la presentación.

Así, relató ante la fiscal Corfield una serie de episodios que vivió incluso hasta después de abandonar la Aprevide por el calvario que denunció, mientras trabajaba en una comisaría de Berazategui. Según la presentación, el funcionario habría presionado para que el titular de esa dependencia le fijara condiciones de trabajos desfavorables. Antes de eso, según la denuncia, habría interferido para que no la acepten en una dependencia de La Plata, cerca de su casa y sus dos pequeños hijos.

Todo, según la policía, porque habría rechazado intentos de acercamiento con fines sexuales del funcionario. “Por ahí, de manera descolgada me llamaba por teléfono para decirme que había reservado en algún lugar para cenar y yo le decía que no, le ponía excusas para rechazar la invitación. Al otro día de la invitación me tenía que aguantar un trato distinto, con caras de enojo y cortante, obviamente por mi rechazo. En algunos casos me mandaba a ‘canchas castigo’, porque eran canchas en las que no se pagaban viáticos o eran de menos horas y se pagaba menos dinero”, señala en la denuncia. Luego, analiza el cuadro: “me daba cuenta de que él quería tener una relación íntima conmigo, pero me hacía la tonta y evitaba todo tipo de situación que pudiera dar lugar a malos entendidos”. La mujer relata que llegó a la Aprevide tras un paso, hace ya seis años, por una dirección afín de la cartera de Seguridad.

También cuenta sobre presuntas maniobras para acosarla en un hotel y una situación que relata como abuso en un viaje a Mar del Plata, mientras subía a la caja de una camioneta: “siento unas manos en mi cola que empujan hacia arriba y cuando miro para atrás era Lugones el que lo había hecho. Entonces le digo: ‘¿Qué estás haciendo?’ y él me contesta: ‘Disculpame, no me di cuenta’”.