Con casi 8.000 inscriptos en Medicina, alertan por cursadas masivas en marzo

“Bienvenides a la Facultad de Ciencias Médicas”. En lenguaje inclusivo y ante una comisión de estudiantes que no supera las 30 personas, Noelia Poggi, una de las coordinadoras docentes del curso de ingreso (no eliminatorio) de esta unidad académica, da la bienvenida a una porción de ingresantes que, en rigor, representa menos del 1 por ciento de los nuevos inscriptos. Según datos de la Secretaría Académica de la Facultad, para el ciclo académico 2020 se anotaron en 120 y 60 cerca de 8.000 alumnos: 4.086 a la carrera de Medicina; 3.815 distribuidos entre Enfermería, Nutrición, Obstetricia y Prácticas Cardiológicas, disciplinas que antes pertenecían a la Escuela de Recursos Humanos y que ahora se dictan bajo la órbita de Ciencias Médicas. En total, son 7.901 los ingresantes (de los cuales 1.247 llegaron de otros países) que desde ayer comenzaron con las actividades presenciales. Es, por lejos, la Facultad más poblada de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Frente al caudal de alumnos, que se disparó tras el establecimiento del ingreso irrestricto dispuesto a fines de 2015 por la Ley de Educación Superior, en la Facultad debieron organizar el curso nivelatorio en 166 comisiones (100 para Medicina; 66 para las demás carreras), de unas ocho clases (dos por semana) de dos horas cada una. Las clases, en su mayoría, son dictadas por alumnos de años superiores, aunque coordinadas por docentes, según confirmó Poggi a EL DIA. Y esos mismos alumnos se ponen al frente de unos 30 ingresantes por clase, un cuadro bien distinto al que profesores -y los propios aspirantes- esperan encontrar a mediados de marzo, cuando comiencen las cursadas propiamente dichas.

“Ahí se va a complicar, porque somos muchos”, coinciden Jerónimo Martin (18) y Guadalupe Donati, jóvenes platenses; ella, egresada del Mater Dei y él, de la técnica San Vicente. Pero, más allá de la masividad, sus rostros sonrientes dan cuenta ahora de las mejores expectativas: las de Guadalupe, que se imagina el día de mañana como médica forense o pediatra y las de Jerónimo, que viene de una familia de médicos y quiere especializarse en dermatología o cirugía plástica.

Albertina Díaz, que nació hace 17 años en Rauch, provincia de Buenos Aires, se muerde los labios para decir que “en Medicina somos como cinco mil” y que aunque está un poco nerviosa por el nuevo camino que inicia, anhela lograr el mejor trayecto en una carrera que abrazó “desde chiquita”. Como Jerónimo, ella sueña con ser dermatóloga.

En cambio, Juan Pedro Haluska (17), espera una buena experiencia, “teniendo en cuenta que ya en años anteriores la Facultad ha tenido este caudal de alumnos. Creo que vamos a poder cursar bien”, dice el joven, que aunque nació en La Plata, de chico se mudó con su familia a Bariloche y allí vivió hasta hace 11 días, cuando regresó (solo) a esta Ciudad. “Tengo papá, tía y abuelo médico; todos estudiaron acá, por eso elegí volver”, explica Juan Pedro, que se anotó en Medicina “para hacer del mundo un lugar mejor, curando a la gente”. ¿Qué especialidad prefiere? Pediatría, lejos de las influencias de su abuelo cirujano o de su papá y tía ginecólogos.

Como se dijo, el ideal de 30 o 40 alumnos por clase que ayer se vio en el inicio de las clases nivelatorias, se multiplica y más cuando comienzan las cursadas propiamente dichas. Porque a los ingresantes se les suman los recursantes, porque faltan docentes, espacio y tiempo. Así lo advierte a este diario Leonardo Coscarelli, profesor adjunto de Anatomía B y Cirugía C, con unos 30 años de docencia en Medicina: “Cada año nos encontramos con esta problemática compleja que es que el número de alumnos excede la capacidad que tenemos para poder recibirlos. Esto, que parece que solo pasara en el primer mes de clases, en realidad lo padecemos todo el año y lamentablemente los chicos se ven sujetos a un fracaso académico porque la facultad no los puede contener”.

Para muestra, un botón. El año pasado, en una de las cátedras de Anatomía, en lugar de cuatro parciales los alumnos debieron aprobar uno, promocionable: de 1.000 alumnos, apenas promocionaron siete.

“La realidad educativa en la facultad es alarmante, habría que trabajar muchísimo para revertirlo”, retoma Coscarelli y agrega datos. Por ejemplo, que entre 2010 y 2015, en promedio, cada cátedra de Anatomía contaba con 110 alumnos; desde que se instauró el ingreso libre, el número de estudiantes saltó a 1.050 por cátedra. “Tuvimos un crecimiento del 1.337 por ciento con los mismos docentes, mismo presupuesto, menos recursos edilicios y en el camino fuimos perdiendo profesionales como el Dr. Marcelo Cerezo, reconocido cirujano y docente que renunció con una carta muy triste porque no podía hacer frente a esta crisis”, recuerda sobre el alejamiento del médico que este diario dio a conocer el 21 de marzo de 2019.

Para Coscarelli, además de mayores recursos, más y mejores docentes, hace falta un cambio curricular: “Trabajamos con un plan de estudios de 2004, cuando a la Facultad ingresaban 500 alumnos; ahora recibimos a más de 4.000 sólo en Medicina. Yo quiero una facultad inclusiva, con igualdad de oportunidades para todos los chicos, pero también es cierto que no podemos abrir la puerta para que entren en ‘malón’. No es la solución. No nos engañemos, de esta manera no le hacemos bien a nadie, los chicos pierden calidad académica, tiempo, recursos, ilusiones. El facilismo no es la respuesta, no se puede aprobar a todos sin que tengan los conocimientos requeridos”.

El imán del ingreso

Evangelina García (24), de Trelew, Chubut, cuenta que las condiciones de ingreso en Medicina determinaron su predilección por la UNLP: “Quería ingresar rápido a la carrera por mi edad. Pensé en la UBA también, pero allá tenés que hacer el Ciclo Común Básico (CBC) y perdés un año. Acá, al no ser eliminatorio, entrás enseguida”, explica.

También, la facilidad en el ingreso fue como un imán para atraer a esta facultad a Anett González (20) y Nicol Parra (20), quienes llegaron desde Quito, Ecuador. En su país, explicaron, el ingreso a la universidad pública es sumamente difícil, mientras que el examen para entrar a una universidad privada es más sencillo, pero resulta muy costoso. “El ingreso al sistema estatal en Ecuador es muy complicado, tenés que rendir una prueba y sacar 988 puntos sobre 1.000, por lo que allí entran a Medicina unas 100 personas por año”, explica Nicol, que piensa especializarse en neurocirugía pediátrica o cardiología. A su lado, Anett asiente y agrega que perdió un año tratando de ingresar a la universidad en Ecuador: “No puedo perder más tiempo”, completa la joven, a la que le gustaría formarse en cirugía plástica.

Más de 1.200 Extranjeros

Como ellas, este año se anotaron en Medicina 1.247 ingresantes extranjeros. Entre ellos, 372 vinieron de Brasil, 262 de Colombia, 154 de Perú, 145 de Ecuador y 132 de Chile, en total, representan más del 15 por ciento de los inscriptos este año. No sólo llegan de Latinoamérica; también hay estudiantes, por caso, de España (3), Francia (1), Angola (1) y el Congo (1), entre otros.

Para Martín Estelrich, profesor adjunto de Anatomía B y Jefe de trabajos prácticos -interino- de Otorrinolaringología, con casi 30 años de docencia en Medicina, “el facilismo y la masividad atentan contra la perfección académica. Yo quiero que mis alumnos sean perfectos, porque jugamos con la vida de las personas. A nosotros una madre nos trae a su hijo, que es lo más valioso que puede tener un ser humano”, ejemplifica.

Brasil, Colombia y Perú son los países de los que llegaron más ingresantes extranjeros este año

El ingreso irrestricto, apunta Estelrich, resiente también “la tríada alumno-docente-paciente, una relación que debería mantenerse a lo largo de toda la carrera, que se puede optimizar a través de otras herramientas, pero que no se puede reemplazar”, sobre todo en una materia como Anatomía en la que los estudiantes deben experimentar de cerca con preparados cadavéricos. Estelrich alerta además sobre una reducción “abismal” de los temas y las horas de clase que se dictan: “Pasamos de diez horas obligatorias por semana, a tres por alumno, porque no dan los tiempos ni los cargos para cubrirlos”.

Esto lleva al especialista en Otorrinolaringología a calificar como “dramática” la cantidad de ingresantes. “Nos vemos numéricamente superados”, enfatiza, pero aclara que no está dispuesto “a bajar la vara”. Pues, ilustra, “no puedo dar Anatomía de Billiken, yo tengo que enseñar Anatomía de libro de ciencias. No podemos simplificar tanto la materia. Eso sería terrible”.

“Le estamos pifiando”, asume Coscarelli, para quien “hay que comenzar a transitar otro camino si queremos alumnos verdaderamente formados y médicos comprometidos con la realidad social. Tenemos que trabajar, no para hacer todo más fácil, sino para que los pibes tengan más herramientas para llegar a los contenidos que tienen que alcanzar”.