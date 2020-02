Sin agua, el verano es un infierno para miles de vecinos de la Región

Mientras rige el alerta amarilla en la Ciudad por las altas temperaturas, en muchos barrios se multiplican las quejas por la baja presión de agua que deja las canillas prácticamente secas durante buena parte del día. Las zonas mas afectadas fueron 62 y 17; 67 y 20; Tolosa; barrio Norte y barrio Cementerio. En Absa hablaron de “alta demanda”, un ataque vandálico que resintió una perforación en Altos de San Lorenzo y un corte de luz que afectó a la estación Bosque.

“Desde el 15 de diciembre estoy sin agua la mayor parte del tiempo, me da mucha bronca porque en otros lados se ven pérdidas que nadie arregla”, contó un vecino de 62, entre 17 y 18.

A pocas cuadras de ese lugar, Carol, empleada de un lavadero automático, confirma que en esa zona todos están muy mal por la falta de agua. “En diciembre pasado estuvimos tres días sin poder lavar ropa, en enero también; la gente del barrio no puede poner los lavarropas, pero en ocasiones tampoco nosotros tenemos agua, eso a pesar de que pusimos una cisterna”, agrega Carol.

Reducir al máximo el consumo para que no se gaste lo poco que sube a los tanques por las noches, es común a todos los vecinos con problemas de baja presión en el servicio de Absa.

En 16 entre 63 y 64 se escucha que el agua “solo viene unos cinco minutos en horario nocturno, pero con muy baja presión”. La situación no es nueva porque se informa que allí están cada dos días sin agua y que, pese a reclamar en Absa, no se aportó ninguna solución.

Lo mismo pasa en 67, entre 20 y 21. “Hablamos a Absa, pero ponen los disquitos de propaganda y no atienden. No sabemos a quien dirigirnos. Estamos a unas cuadras del parque Saavedra, del Hospital de Niños, el problema no es menor”, dice Sara, vecina de esa zona.

“Pagamos fortunas por un servicio que es calamitoso, me pregunto si a alguna autoridad le importa lo que esa empresa hace con nosotros”, dice enfurecida Ruth, una joven madre que cada noche debe mudarse a la casa de su madre para poder bañar a sus tres hijos.

En Tolosa, también hay problemas con el agua. Los vecinos de calle 522, entre 14 y 15, señalan que están sin agua desde hace tres días.

“No sube ni con una bomba de agua; esta situación se percibe desde los primeros calores de noviembre y se ha acentuado durante enero y febrero”, apunta una vecina y remarca :“que se haga algo, las temperaturas son muy elevadas y vergonzoso que no se haga nada”.

Alberto Giménez, de 531 entre 116 y 116, también de Tolosa, aclara que ya hace rato que sufren por la baja presión y la falta de agua. “Llamé a las 16 por la baja presión y a las 17 porque ya directamente no había nada, realmente es desastroso, yo tengo cisterna pero hace más de un mes que no sube una gota al tanque”, asegura el vecino.

También continúa la falta de agua en 532 entre 4 y 4 bis, allí la gente asegura que el problema comenzó en diciembre pasado, cuando se alternó la bajísima presión con la falta absoluta de agua, situación que se agudiza en los días de extremo calor. “Es un trastorno que afecta absolutamente la vida cotidiana llevándonos, a pesar de que se nos cobra descaradamente por un servicio inexistente, a condiciones de vida literalmente infrahumanas”, aclara Anabel Ottino.

La vecina considera “inadmisible” que ni ABSA ni el correspondiente organismo de control, ADA, tomen medidas, ni den respuestas.

Susana, de calle 124 entre 74 y 75, es de las que creen que nadie escucha los reclamos. “Tenemos muchos problemas con el agua, muy baja presión pero hoy - por ayer - directamente se cortó el agua a media mañana hasta el mediodía . Y ahora a las 17, está nuevamente cortada”, afirma.

Otra zona complicada por la “sequía” es diagonal 74 entre 5 y 6 y calle 40, entre 2 y 3, “otra vez sin agua; el teléfono de servicio técnico de Absa de atención las 24 horas te deja colgado”, sostiene una vecina.

Allí los problemas con el suministro se pronunciaron desde el año cuando comenzaron a sufrir cortes en el servicio. “Reclamo en Absa por teléfono y la respuesta es una grabación que dice que se está trabajando”, agrega un vecino que paga mensualmente una factura de $1.100 por el servicio.

Desde el sábado pasado tampoco hay agua en 41, entre 11 y 12. El problema es como una mancha que avanza en toda la Ciudad; de eso también dan cuenta los vecinos de 134 y 78. Dos días sin agua llevaban ayer y destacaban que como contrasentido, la zona está llena de pérdidas que nadie repara.

En barrio Cementerio los vecinos con baja presión de agua calificaron como “estafa” que se cobre un servicio que no se brinda.

Desde Absa explicaron que en la zona de Altos de San Lorenzo “se trabajó temprano en la reposición del cableado de una perforación que fue vandalizada, la misma ya fue puesta en servicio”.

“En cuanto a la zona céntrica se vio afectada la estación de bombeo ubicada en el Bosque, como consecuencia de un corte de energía, por lo cual pudo verse afectado el servicio hasta que los equipos restablecieron el funcionamiento habitual”, se indicó. Destacaron, además, “que las altas temperaturas generan una mayor demanda en el servicio lo cual puede generar inconvenientes de baja presión”.