Para Ventura, los rugbiers lo involucraron por “maldad”

Pablo Ventura, el remero de Zárate sobreseído por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, aseguró que aún se pregunta el motivo por el cual los rugbiers lo involucraron en el asesinato y consideró que se trató de una “maldad”.

“Desde el primer día me pregunto el por qué me señalaron a mí y no encuentro la respuesta sinceramente, ya que en ningún momento tuve trato directo con alguno de ellos”, expresó el joven de 21 años.

Pablo también contó que intentó recordar si había discutido con algún amigo o conocido de los imputados, aunque aseguró que en los últimos dos años no tuvo problemas “con ninguna persona”.

“Me pregunto por qué me nombraron, por qué esta maldad en contra mía y no lo puedo descubrir”, expresó el joven, quien comentó que según le dijeron “fueron cuatro los rugbiers que lo nombraron como dueño de la zapatilla ensangrentada” que llevaba puesta uno de los atacantes.