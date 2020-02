“No es verdad que no tenemos un plan..., no lo contamos”, dijo Alberto F.

El presidente Alberto Fernández afirmó que “no es verdad que no tenemos un plan, no lo contamos porque estamos en plena negociación y contarlo sería mostrar las cartas” y agregó: “Estamos jugando al póker y no con chicos”.

El jefe de Estado habló durante una conferencia magistral a estudiantes del Instituto de Estudios Políticos de París, en el marco de su gira por Europa.

En ese contexto, además de hacer una larga crítica sobre la situación de la región, especialmente de Chile, al que definió como “el país más desigual de América Latina”, se refirió a la situación de pobreza que existe en la Argentina, según su punto de vista.

Y fue bien gráfico en ese aspecto: “Tenemos al mejor jugador del mundo, que es Messi, tuvimos al mejor jugador del mundo, que fue Maradona, tenemos al Papa; pero tenemos un 40 por ciento de pobreza”.

“Contar el plan sería mostrar las cartas. Estamos jugando al póker y no con chicos”

“Venimos de años de recesión económica, de caída en el consumo y una balanza deficitaria. Hace falta que hablemos con la verdad y ver qué hacemos con esa realidad”, sintetizó el Presidente, en su última actividad del primer día que pasa en París, donde se quedará hasta hoy, para luego regresar a la Argentina.

Además, cuestionó fuertemente al gobierno de Mauricio Macri: “Durante cuatro años tuvimos un gobierno con el que cada día estábamos un poco peor”.

Y afirmó que la deuda “es insostenible e imposible de pagar en estos términos” y por eso el gobierno argentino está “iniciando un proceso de conversación y discusión” con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

LA LEY DE DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO

Por otra pàrte, el presidente Fernández ratificó ayer en Francia que llevará al Congreso un proyecto que acompañará la ley de despenalización del aborto, que tiene como objetivo garantizar la alimentación de la madre desde el embarazo hasta que su hijo tenga dos años.

“Si la mujer quiere tener el hijo, la falta de recursos no será una excusa. El Estado le garantizará una adecuada alimentación”, subrayaron fuentes conocedoras de los plantes del Presidente, quien ayer ratificó desde Francia que su gobierno irá más allá de la despenalización del aborto.

“La ley de aborto que vamos a presentar es una ley integral”, señalaron las fuentes.

El “Plan de los 1000 días” -tal como se denominará- que está delineando Fernández se inspira en uno similar que funciona en Francia, que consiste en que el Estado garantiza a la madre su alimentación y suplementos necesarios durante el embarazo, y luego monitorea al progenitor hasta los dos años.

El mandatario tienen previsto anunciar este proyecto el próximo 1 de marzo, durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso en el marco de la Asamblea Legislativa.

“Voy a mandar una ley que termine con la penalización del aborto y permita la atención de cualquier aborto en los centros de salud pública”, dijo hoy Fernández, durante una conferencia en el Instituto de Estudios Políticos de París -Sciences Po-.

“En la Argentina el aborto es un delito. Es un extraño delito en los que casi nunca se condena a ninguna mujer por aborto, pero sabemos que existe”, sostuvo el jefe de Estado más temprano.

Además, remarcó que “el problema es que en Argentina todo aborto es clandestino” y dijo que “el problema es más agudo si la clase social es más baja. Si es pobre, toda su vida corre peligro”.