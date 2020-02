Deuda soberana: U$S 310 mil millones y atomizada en muchos jugadores

El gobierno nacional realizará su propuesta formal de reestructuración de la deuda a comienzos de marzo, y luego continuará un roadshow para expirar la oferta a finales de mes.

Con este objetivo, el ministerio de Economía convocó a agentes de información a prestar colaboración en la identificación de los tenedores de la deuda.

Según publicó Nicolás Max, de la consultora Criteria, el 62 por ciento del total de la deuda argentina corresponde a bonos, un 14 por ciento con el FMI y 9 por ciento con Letras del Tesoro, entre los compromisos con mayor ponderación.

La información -consignada por elcronista.com- indica que nuestro país cuenta con un stock de deuda pública de U$S 310.100 millones, entre organismos públicos, privados y multilaterales. El 61,7 por ciento de la deuda en manos del sector privado está nominada en dólares y el 16,1 por ciento en euros.

En pesos alcanza el 15,1 por ciento, 3,1 por ciento en pesos dólar linked, 3,4 por ciento en pesos ajustados por CER y 0,6 por ciento en otras monedas.

El 66,4 por ciento del total es deuda pública ley local y 33,6 por ciento es ley extranjera.

Aparentemente el Gobierno buscará iniciar la negociación con los privados, de unos 120 mil millones de dólares, denominada 78 por ciento en moneda extranjera.

¿QUIÉNES SON LOS JUGADORES EXTRANJEROS Y LOS LOCALES?

Según datos de Criteria, cerca de U$S 25.000 millones de deuda pública argentina se encuentra en manos de fondos mutuos, como la firma alemana Allianz SE (PIMCO) con U$S 5 mil millones, y los estadounidenses Franklin Resources, Blackrock - con U$S 2.000 millones- y Fidelity (el fondo que trabó la negociación del BP21 de la Provincia), con 1.500 millones de dólares como principales tenedores.

Respecto a los jugadores locales (compañías de seguro y fondos comunes de inversión) se han identificado tenencias por al menos U$S 1.000 millones, siendo Shroders, Consultatio y Delta los mayores tenedores de la industria de fondos comunes de inversión.

“Unos 40 tenedores diferentes componen poco menos que un cuarto del total de deuda en poder de privados. A diferencia de otras experiencias de reestructuración, la deuda argentina está muy atomizada”, indicó el informe de Criteria.