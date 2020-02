Sigue la angustia: por falta de agua en su casa, un platense ya evalúa hospedarse en un hotel

La falta de agua desde hace varios días en puntos específicos de la Ciudad, en el mejor de los casos por baja presión o directamente por no contar siquiera con una sola gota, alteró por completo las rutinas de los usuarios. Algunos incluso hasta evalúan tomar decisiones drásticas ante tanto hartazgo y para sortear de algún modo tantas penurias. Por ejemplo, un vecino de 59 entre 10 y 11 asegura estar a punto de hospedarse en un hotel con tal de tener este servicio esencial y poder, aunque sea, darse un baño.

El damnificado, que se identificó como Raúl Decano Funes, aseguró que lleva cinco días con las canillas completamente secas y que muchos de sus vecinos se encuentran en la misma situación que él. "Ya no se puede más, hoy seguramente me mudaré a un hotel, porque ya no tengo agua", deslizó.

El drama que atraviesa en su hogar consiste principalmente en la falta de líquido para usar los baños y limpiarlos. "Tengo cuatro baños en mi casa, pero no puedo usar ni uno porque no sale agua y ya llevo cinco días con este problema", relató.

El otro punto grave es que no puede lavar la ropa ni los platos. De hecho, aseguró que "vengo pidiendo deliveries porque no puedo ensuciar nada". "El hecho de que no salga ni una gota no me permite lavar los platos, así que hay que imaginarse lo que sería cocinar en estas condiciones y luego tener que dejar todo sucio", manifestó.

En medio de la bronca expresó que "después si no pagás, te intiman". "Ya hice reclamos a todos lados pero seguimos igual. Habrá que tomar una decisión extrema" resaltó.

Tal como lo viene informando este medio, la escasez de agua o los cortes totales vienen afectando desde hace varios días a la zona del Parque Saavedra y se extienden hasta algunos sectores del Parque Castelli y Plaza Azcuénaga. Por otro lado, también castiga a quienes viven en El Mondongo y en Barrio Hipódromo.

Una vecina que se identificó como Julieta Finocchiaro afirmó que "en la zona de 44 y 19 hace seis días consecutivos que no se cuenta con agua. Desde noviembre de 2019 que hacemos reclamos por la intermitencia del servicio. Toman el reclamo, nos dan un número y todo sigue igual. En nuestro caso, vivimos con personas mayores".

"Ya nos cansamos, vamos a iniciar acciones legales", enfatizó la mujer.

Por su parte, Susana, vecina de la zona de Parque San Martín, contó que "el sábado amanecimos sin agua y nos comunicamos con ABSA para que nos dé una solución pronto y nos dijeron que sí".

Y agregó que "hoy 9 vuelvo a llamar y me dice otra grabación que las tres usinas -Bosque, Parque Saavedra y Parque San Martín dejaron de funcionar y que el servicio se estaría normalizando por la tarde".

En tanto, desde 2 entre 69 y 70 Ana describió que "hace más de una semana sin una gota y antes con apenas un hilo" y manifestó que "estamos podridos de convivir con este problema".

Cabe remarcar que los inconvenientes con el suministro de agua señalados por los vecinos provienen en su mayoría desde los días de calor agobiante de la semana pasada y que en medio de las penurias sólo obtuvieron un alivio de la naturaleza con la baja de la temperatura registrada a partir de ayer.