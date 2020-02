Dejó agrandar al rival, fue mezquino y el trámite lo castigó con un empate que fue derrota

Refugiarse en la “mala suerte” o en lo insólito del trámite, ya que Gimnasia pasó del posible 2 a 0 en el penal que malogró Lucas Barrios al 1 a 1 final tras quedar mal parado -vaya paradoja- aún con una línea de cinco defensores en campo cuya única misión era solidificar el andar defensivo (terminó pasando todo lo contrario) sería sacarle el cuerpo a un análisis más global y certero de lo que en efecto pasó en un Bosque que pasó del éxtasis a la desazón en tan solo segundos.

No hay males inexplicables o conjuros esotéricos alrededor del empate con sabor a derrota que sufrió Gimnasia en su casa, ante su gente y con gradas tal colmadas como golpeadas tras el pitazo final de Néstor Pitana. El Lobo no logró el único resultado que necesitaba, la victoria, pura y exclusivamente por decisiones y actitudes propias. Las equivocaciones mens sana permitieron el repunte inesperado de un adversario flaco de ideas y de fútbol, que se encontró con el empate por las ventajas que le dio su oponente.

Los creyentes de los sobrenatural podrían encontrar un argumento en la mala fortuna de Jhonathan Agudelo, desde cuya salida se desvaneció la idea tripera de contar con un equipo “ligerito” y con pimienta arriba, para desbaratar a una defensa oponente pobre, de movimientos lentos y muchas veces pronunciados. La temprana lesión muscular del colombiano fue determinante en el trámite, porque Barrios es un hombre de características diametralmente opuestas y terminó siendo el jugador determinante, para lo malo, del empate albiazul.

Poco queda de aquel hombre que llegó a lo más alto del fútbol en el poderoso Borussia Dortmund. El tiempo pasa para todos y, si bien el trámite se ensañó especialmente con él ayer (no hay dudas acerca de que podrá dar más), es un hecho elocuente que no está nada bien físicamente. Lento de desplazamientos, se notaba que su cabeza le daba órdenes a sus piernas que llegaban un segundo después. Esa demora entre lo pensado y lo ejecutado, dejó a Barrios en el ojo de la tormenta, porque le costó horrores ocupar el espacio en el frente de ataque y jamás se asoció con los hombres más cercanos. Para cerrar un círculo no virtuoso, falló el penal, ese penal que pudo haber torcido la suerte albiazul en la lucha por permanecer en primera.

LE DURÓ POCO EL DESEO DE ATACAR

La tarde empezó dulce para Gimnasia. El equipo forzó a Benítez -tal como el cuerpo técnico lo planeó- y logró una pelota parada que terminó en el gol de Paolo Goltz, claramente el refuerzo de mayor jerarquía de todos los que llegaron.

Tras un rato de buen fútbol, ganas y volumen de juego, Gimnasia cometió el peor de los pecados: perdió de manera harto prematura el deseo de atacar.

¿Qué mejor antídoto para asegurar una victoria que ampliar la distancia en el marcador? El Lobo tomó el camino opuesto y terminó en una encrucijada. El trámite mutó en un laberinto tramposo por decisiones propias y cuando quiso salir de él, se encontró con que le habían empatado.

El Lobo salió como una tromba y, tan rápido como logró el gol, se diluyó de manera peligrosa

Gimnasia no contempló el riesgo que podría significarle la decisión de resignar el protagonismo entregándole campo y pelota a su rival. Los datos que ilustran este análisis son objetivos y lapidarios. Los hombres de azul y blanco tuvieron menos la pelota que los del representativo de Paraná y se pasaron mucho menos la pelota entre sí, argumento irrefutable en la descripción de la mezquindad por la que apostó el equipo de Maradona.

El Lobo tuvo un ímpetu marcador en darle herramientas a su adversario para creerse más de lo que es. Tanto se empeñó en agrandar al Patrón que los de Álvarez aceptaron el convite y, con sus limitaciones, se “fueron al humo” en la empresa difícil pero no imposible de rescatar algo en el Bosque.

Durante todo el segundo tiempo los de Diego optaron por refugiarse en campo propio. Cuadra se quedó sin piernas, lo propio Pérez García, Paradela no estuvo fino como en otras ocasiones y Barrios poco pudo aportar falto de reacción y muchas veces castigado, es justo marcarlo, por la soledad a la que lo conminó la estrategia de Maradona y Méndez.

UN INGRESO Y UNA DECISIÓN TÁCTICA QUE FUERON TODO UN MENSAJE

El minuto 33 marcó el quiebre final de la historia. Gimnasia necesitaba salir de su campo, carecía de un hombre fresco que pudiera aportarle soluciones al manejo de balón. Nada del otro mundo, a todas luces se imponía el ingreso al campo de un jugador con facilidad para hacer la pausa y calmar el ida y vuelta frenético. Pero Maradona y Méndez (o al revés, porque a ciencia cierta nadie sabe quién tiene la última palabra en ese doble comando) optaron por darle pista a Manuel Guanini. Fue una declaración de principios: se resignó a ser atacado en lugar de atacar para ampliar la ventaja. Así y todo, tuvo oportunidad para liquidarlo en el penal que Barrios estrelló en el palo. El exagerado retroceso ni siquiera le sirvió para solidificar la defensa. El Lobo se expuso, quedó abierto y se lo empataron. ¿Pudo haberlo ganado? Claro que sí. ¿Lo perdió por mala suerte? No, lo perdió por meterse atrás y, encima, hacerlo mal. Un cachetazo que le puede costar muy caro en su pelea de fondo.