Con un cuchillo, un delincuente le robó hasta el auto a un taxista en San Carlos

A pocos días de la reunión que representantes de propietarios y choferes de taxis mantuvieron con autoridades de la Policía (ver aparte), un nuevo episodio delictivo ocurrido en las últimas horas volvió a poner en alerta a los conductores de vehículos de alquiler en la Región. El hecho “escapa a la metodología habitual”, señalaron desde la empresa Radio Taxi. Es que, en esta oportunidad, el ladrón escapó con el auto.

“Todavía no hay rastros del coche, porque justo éste no tenía GPS. Igual es muy raro que no haya aparecido”, indicaron desde la compañía.

“Venimos complicados con el tema de la inseguridad, sobre todo en el horario nocturno. Nosotros estamos teniendo entre tres y cuatro robos por noche, pero como éste de hoy (por ayer) no. Se llevaron el auto y además actuó un solo ladrón”, señalaron.

Del Centro a San Carlos

El hecho sucedió el sábado entre las 7 y las 7.30 de la mañana. Según informaron fuentes oficiales, un pasajero tomó el disco 1148 en 7 entre 43 y 44. En la calle “había mucha gente y como era salida de boliches el chofer no sospechó nada raro”, indicaron.

El joven anunció su destino y con el reloj andando el taxi partió hacia 134 entre 523 y 524. El viaje fue en su mayor parte en silencio. Los dos ocupantes no intercambiaron más de unas palabras de rigor.

Cuando estaban por arribar a la zona indicada, el sujeto que iba en el asiento de atrás comenzó a moverse en su asiento. Segundos después, -y siempre de acuerdo a lo revelado por los voceros- el taxista sintió una punta que le presionaba el cuello.

El rodado frenó. “Dame toda la plata, dale”, le exigió el ladrón a la víctima. Éste, por su parte, dudó por un instante. En represalia, el delincuente lo “pinchó” varias veces para apurar su resolución.

Presa del miedo, el damnificado sacó la billetera (y todos sus documentos) y la arrojó en el asiento del acompañante junto con el celular. Luego tomó una decisión arriesgada: abrió la puerta de su lado y salió corriendo.

Sin inmutarse demasiado, el asaltante descendió y se sentó al volante, accionó la palanca de cambios y se fue con el taxi por 134, en dirección a 520. Como pudo, el conductor contactó a la empresa y después radicó la denuncia.

MotochorroS al acecho

Desde el Sindicato de Conductores de Taxis La Plata y de la Asociación de Propietarios de Taxis aseveran que el problema más grande que enfrentan son “los motochorros que actúan en toda la Ciudad”.

“También está la problemática de los menores. La Policía los arresta y luego los tiene que entregar a los padres. Una de las zonas más calientes está en la zona de 66 y 7, en la diagonal que va desde plaza España hacia 8”, detallaron.

En esa línea, manifestaron que “nos golpean, apuñalan y hasta balean para robarnos”. Por su parte, Marcelo Arévalo, titular de la Asociación de Taxistas, Peones y Choferes de La Plata, reveló a EL DIA que “desde el 1º de enero tuvimos más de 70 robos, principalmente en lo que llamamos el segundo cordón de la Ciudad, que para nosotros comprende las calles 90, 143, la 520 y la 120”, indicó

A principios de febrero, en 121 bis y 603 un chofer se salvó de milagro, en una balacera durante un ataque de cuatro ladrones.