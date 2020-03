El coronavirus pone en "jaque" la continuidad del fútbol a nivel mundial, ¿qué pasará en Argentina?

La propagación del coronavirus pone en riesgo la continuidad del fútbol en todo el mundo tras confirmarse hoy más partidos suspendidos e incluso más jugadores afectados por la enfermedad que suma infectados cada día.



Hasta el momento, la FIFA, máxima entidad del fútbol mundial, solo se expidió para suspender el reinicio de las eliminatorias asiáticas y de otros torneos que debían disputarse en el continente donde comenzó a expandirse el virus Covid-19.



No obstante, muchas federaciones reaccionaron y tomaron medidas de prevención al respecto.



La Serie A de Italia fue suspendida el pasado lunes hasta el próximo 3 de abril, luego de varios intentos de continuar la actividad con partidos a puertas cerradas.



En España, por su lado, se decidió el martes pasado que las próximas dos fechas de la primera y segunda división se jueguen a puertas cerradas y en las últimas horas la federación española recomendó a la Liga definitivamente suspender la actividad.



La UEFA, el ente que rige el fútbol europeo, no bajó una línea pero aceptó las medidas que tomaron los países respecto del coronavirus, así fue que uno de los partidos de octavos de final, entre Valencia y Atalanta, se jugó sin público en el estadio de Mestalla del equipo español.



Lo mismo sucederá hoy con el 'duelo' en París entre PSG y Borussia Dortmund pero llama la atención que a la misma hora en Liverpool se jugará a estadio lleno el partido entre el defensor del título y Atlético de Madrid, de España.



En Inglaterra, la liga Premier suspendió hoy por primera vez un partido por el coronavirus aunque por un motivo externo.



Mañana debían jugar Manchester City y Arsenal en el estadio Etihad pero el encuentro fue postergado, ya que varios futbolistas del equipo londinense fueron aislados por haber estado en contacto con el presidente de Olympiacos, de Grecia, Evangelos Marinakis, quien está afectado por el virus.



Arsenal enfrentó al equipo griego por la Liga de Europa hace 13 días y aunque el riesgo de contagio es bajo el consejo médico fue aislar a los jugadores que estuvieron en contacto con el infectado.



En Alemania se detectó el primer caso de un futbolista afectado por el coronavirus y se trata del defensor Timo Hübers, de Hannover 96, de la segunda división.



Antes de conocerse la noticia, la Bundesliga, el torneo de primera división alemán, ya había anunciado que la mayoría de los partidos del fin de semana debían jugarse a puertas cerradas.



Bayern Múnich, el líder del campeonato y uno de los equipos más populares, del país visitará el próximo sábado a Union Berlin sin público y también se confirmó que el próximo miércoles 18 recibirá a Chelsea por la Liga de Campeones, a puertas cerradas.



En Sudamérica ya se encendieron las alarmas pero desde la Conmebol todavía no hubo una comunicación oficial, aunque Matías Lemmens aseguró que las Eliminatorias se suspenderán. Todavía, la medida de la suspensión no alcanzó a la AFA.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, remarcaron hoy la importancia del resguardo que deben realizar los pasajeros que llegan desde los países más afectados por el virus.

Esto complicaría el ingreso y la circulación de los futbolistas del seleccionado argentino al país.

La misma preocupación comienza a crecer en el resto de los seleccionados que tienen jugadores convocados del exterior.

El primer país en prohibir la asistencia del público a los estadios fue Paraguay.



Anoche se jugó en Asunción el último partido con gente y fue victoria de Libertad sobre Caracas, de Venezuela, por el grupo H de la Copa Libertadores de América.



Esta noche, Olimpia recibirá a Defensa y Justicia, a puertas cerradas, y la semana que viene Boca Juniors y Tigre visitarán a Libertad y Guaraní, respectivamente, sin público, según aseguraron las autoridades paraguayas.



Esta situación pone en duda y afecta directamente el inicio de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 que están programadas para el próximo 26 de marzo.