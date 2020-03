Yanina Latorre y una íntima revelación sobre Diego Latorre

Yanina Latorre y Diego Latorre están separados hace tiempo, pero parece que los mediáticos todavía se permiten compartir tiempo juntos, al menos según lo que la panelista reveló en su visita al programa televisivo Confrontados.

"Sigo casada, pero estoy en una escala técnica. ¿Viste cuando te bajás de un avión y estás por subirte a otro en un aeropuerto donde no hay un lugar?", comparó con humor y aclaró: "Yo no busco hombres, ni mujeres. Estoy bien".

Consultada sobre si Diego vive con ella, contestó: "¡Sí! Pero yo puedo dormir con vos esta noche y no estamos casados".

Y reveló, ante el camino que siguió la entrevista: "Sí, tengo sexo, pero no porque yo lo quiera a él sino porque me caliento. Cuando estoy caliente es lo que más a mano tengo".

En esa línea, contó sin filtro: "Diego cree que yo estoy loca, que me agarró la ‘chiripiorca’ y que en vez de agarrarme a los cuarenta, me agarró a los cincuenta, que ya se me va a pasar y que le voy a decir que lo amo y vamos a volver".

Finalmente, afirmó sobre el pensamiento de su ex marido: "No sé si va a ser así. Diego y yo somos familia, con cosas buenas y malas. Lo único que las nuestras fueron públicas. Él es mi proyecto de vida".