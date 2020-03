Un empate con sabor a poco, en el arranque de una Copa de la Superliga cuestionada

Que se juega. Que no se juega. Que se juega una fecha y después seguro se parará. Al final Gimnasia y Banfield salieron a jugar prácticamente contra su voluntad. En Paraná, Patronato y San Lorenzo, tampoco querían hacerlo, pero terminaron jugando.

Mientras eso pasaba, River que decía que no se presentaría a jugar y cerraría el Monumental. Los de Atlético Tucuimán, en un hotel de Capital preguntaban qué hacer. Mientras eso ocurría, el Lobo y el Taladro jugaban, y el Patrón y el Ciclón hacían la entrada en calor.

En ese contexto arrancó una vergonzosa Copa de la Superliga donde varios equipos se jugarán la permanencia. Y entre ellos está Gimnasia, que anoche terminó empatando 0 a 0, cuando sabía que debía sumar si o si los tres puntos.

El Lobo se fue de 60 y 118 con sabor a poco. El más optimista diría, “cuando no se puede ganar, no hay que perder”; otro que “el punto se valorará después si se gana afuera”. En definitiva, no terminó siendo un buen partido de los dirigidos por Maradona.

El Lobo tuvo muy poco juego y le faltó profundidad arriba, en un partido que no fue bueno

Y dentro de lo poco que se vió, los arqueros terminaron siendo fundamentales. Con pocas, pero determinantes intervenciones (JorgeBroun en el primer tiempo y Mauricio Arboleda en el complemento), los goleros evitaron que se abriera el marcador, aunque es verdad que tampoco fueron peloteados.

Lo que se vió en el primer tiempo en el solitario Bosque, no fue bueno. Con clima de partido de pretemporada donde se escuchan los gritos de los protagonistas por demás, las indicaciones desde los bancos de suplentes, pareció que el Lobo nunca pudo meterse en partido. Meterse en clima de la “final” que se estaba jugando. Estas once fechas de la Copa de la Superliga donde se jugará nada más y nada menos que la permanencia en Primera División.

Y empezó liviano Gimnasia, que hasta se sorprendió por la presión que ejerció el Taladro, cortando todos los circuitos futbolísticos albiazules. En esta primera etapa, jamás pudieron conectarse Matías García con José Paradela y MatíasPérez García para abastecer a Jhonathan Agudelo que esperaba que le llegara “algo” arriba.

Los de Falcioni con orden se adelantaban y conseguían un tiro de esquina. Y luego otro. Y así empezaban a inclinar momentáneamente la cancha a su favor. En el duelo de veloces, el colombiano Lenis y el pibe Melluso jugaban un partido aparte. El banfileño era un peligro latente y en un cruce Mellu cruzó a Lenis que cayó. Todo Banfield pidió penal, pero Andrés Merlos dijo que “no”.

Un remate de Agudelo sobre los 28 minutos fue lo primero para Gimnasia. Después, la visita contestó con un disparo de AgustínUrzi que se fue apenas desviado tras una buena jugada colectiva. Luego aparecería FaturaBroun conteniendo remates de Gómez y Lenis.

Sobre el final de la etapa, el elenco Tripero pudo adelantarse atacando por derecha con Eric Ramírez. El gol merodeó el área de Arboleda, pero los de Maradona no tenían profundidad.

Así se fueron los primeros 45 minutos, que fueron realmente flojos y no merecían aplausos de reconocimiento, si es que hubiese habido hinchas en las tribunas.

SALIÓ MEJOR EL LOBO

En el complemento los Mens Sana parecieron reaccionar. Salieron con mayor decisión y puso en apuros a la visita.

La Perla Ramírez empezó a hacerse importante por derecha. Un remate rasante fue bien controlado por el colombiano arquero del Taladro. Bertolo intentaba manejar los hilos del equipo de Falcioni, que le costaba quebrar la dura defensa Tripera.

La lesión de Pérez García antes de los 10 minutos permitió el ingreso de HoracioTijanovich que se paró decididamente como delantero. Y esto le hizo bien al Lobo en ese arranque prometedor.

Y precisamente Tija, tuvo una buena chance cabeceando de frente al arco que da al Bosque, de pique al piso, pero la pelota se fue alta. Apenas minutos más tarde, el entrerriano atacando por izquierda sacó un violento disparo que Arboleda en gran acción, volando contra su palo derecho, alcanzó a manotear hacia un costado.

García estaba más activo y se juntaba con Tijanovich. Por el otro lado, Ramírez trataba también de desnivelar. Paradela muy intermitente no estaba fino con la pelota y el equipo lo extrañó.

Banfield parecía más rápido a la hora de atacar, con dos pases se acercaba a Broun, pero no era preciso y chocaba contra el fondo albiazul. Guanini y Coronel estaban firmes, los laterales Caire y Melluso marcaban y cuando podían pasaban al ataque. Gimnasia atacaba de manera más lenta que su rival y carecía de sorpresa.

Sobre los 31 minutos, Caco García desde lejos pateó un tiro libre, y entre Arboleda y el palo derecho evitaron el gol gimnasista.

Los minutos fueron pasando y Gimnasia se desesperaba. Ya no llegaba tan profundo y entonces Arboleda era dueño y señor del área ante algún centro, y ni el ingreso de Contín cambió las cosas.

En tiempo cumplido llegó la roja directa a Harrinson Mancilla por una falta violenta e infantil que dejó al Lobo con diez. Pero a esa altura, ninguno ya tenía ni ideas ni fuerzas para romper un gris 0-0.