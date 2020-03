Entre altas y algunas dudas, el Lobo retoma la preparación

Atrás quedó el desdibujado estreno en la Copa de la Superliga frente a Banfield en el Bosque, que dejó poco para rescatar en cuanto al rendimiento, y mucho para mejorar de cara a lo que viene. Y ante esta situación, el plantel Tripero retoma los entrenamientos en la jornada de hoy en la tranquilidad de Estancia Chica.

Desde las 9.30, todo el grupo se hará presente en Abasto para comenzar a darle ruedo a una semana que concluirá, de no modificarse nada en la reunión de Consejo Directivo del miércoles, en el cruce frente a San Lorenzo del sábado a las 17.35 en el Nuevo Gasómetro.

Allí, el cuerpo técnico Tripero podrá volver a contar con Lucas Barrios y Germán Guiffrey, quienes ya dejaron atrás sus dolencias y se entrenarán a la par de sus compañeros pensando en ganarse un lugar en la consideración para la segunda fecha de la Copa de la Superliga.

DOS QUE VUELVEN Y DOS EN DUDA

Sin embargo, la mala noticia dentro de una nueva semana de preparación, pasa por las aparentes bajas que dejó el estreno ante Banfield. Y es que tanto Matías Pérez García como Maximiliano Coronel terminaron el cruce frente al Taladro con sendas molestias, por lo que serán evaluados hoy mismo. De hecho, el ex All Boys ni siquiera pudo terminar el partido.

Según pudo averiguar este matutino, el volante zurdo sufrió un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, la misma que ya le venía molestando y por la que también resultó sustituido ante Boca.

En el caso de Coronel, en cambio, el problema estuvo en el isquiotibial derecho. Pese a esto, el ex central de River no tuvo mayores dificultades para concretar el estreno ante el Taladro.

Ante esta panorama, los dos jugadores serán sometidos a estudios durante la jornada de hoy, en la que se precisará el tiempo de recuperación de ambos, algo vital para todo el cuerpo técnico Tripero. Y es que el mens sana necesita poner en cancha lo mejor posible para intentar meterle más presión a Patronato, al que sólo logró descontarle un punto.

cambios en el medio

Otra de las cuestiones a tener en cuenta pensando en el partido ante San Lorenzo, será la baja de Harrinson Mancilla, expulsado el viernes pasado frente a Banfield. Además se espera por el regreso de Víctor Ayala, quien cumplió la sanción por acumulación de amarillas y podría meterse de nuevo entre los once para visitar el Nuevo Gasómetro.

Así, se abre un nuevo panorama en el mediocampo Tripero, en el cual Diego Maradona no podrá contar con el colombiano Mancilla, quien, una vez que se metió en el equipo, no salió más.

Ante esta situación, la posibilidad del ingreso de Franco Mussis aparece como una chance concreta, quizás en dupla con Ayala. También José Paradela, quien no viene atravesando su mejor momento, podría juntarse con el mencionado guaraní, tal como terminara jugando el Lobo sobre el cierre del año pasado, en la necesaria victoria ante Central Córdoba.

Lo cierto es que, por ahora, los interrogantes aparecen a la orden del día. Y no sólo los que se plantean por las lesiones, suspensiones y regresos en el equipo, sino también aquellos vinculados a la continuidad o no de un torneo que no tendría que haber comenzado y que muestra la desprolijidad reinante en el fútbol argentino.

Las días, y más precisamente las horas serán las encargadas de definir lo que pase con un Gimnasia que, a la espera de ello, deberá intentar pensar sólo en el Ciclón, su próximo objetivo en la Copa de la Superliga.

RESULTADOS POSITIVOS

A la espera de lo que suceda con el fútbol y consecuentemente con los promedios, el actual certamen le ofreció una mueca al Lobo en su lucha, con la derrotas de Patronato y Aldosivi, rivales directos, y la igualdad de Arsenal en Santa Fe.