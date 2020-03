Kicillof pidió "evitar la circulación" para frenar la propagación del coronavirus

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pidió a la población "evitar la circulación" para frenar la propagación del coronavirus en el país y utilizó retuits del presidente Alberto Fernández para concientizar sobre los cuidados necesarios ante la pandemia.



"Estamos tomando medidas para evitar la circulación así nos cuidamos entre todos", tuiteó el gobernador, en un mensaje en el que además enfatizó el punto anteriormente señalado por el Presidente en torno a la suspensión de clases presenciales: "No son vacaciones".

Estamos tomando medidas para evitar la circulación. No son vacaciones. Así nos cuidamos entre todos. https://t.co/AOCOLknLo4 — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 17, 2020



En el mismo mensaje, Kicillof retuiteó al jefe de Estado, quien había posteado: "Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse".



El mensaje además señalaba que "si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos!".