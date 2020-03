Con una foto del "éxodo" a Monte Hermoso, Alberto Fernández pidió "Cuidate y cuidalos"

El presidente Alberto Fernández aconsejó hoy a los padres que no trabajen y no envíen a sus hijos a la escuela para no contagiarse el coronavirus, con el mensaje de "cuidate y cuidalos".

"Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse", dijo Fernández en su cuenta de Twitter.

"Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos!", enfatizó el Presidente.

En las últimas horas, se conoció que el presidente Alberto Fernández recibirá el próximo miércoles en la Casa Rosada a los principales referentes oficialistas y opositores de la Cámara de Diputados para analizar la situación derivada de las medidas restrictivas adoptadas contra el coronavirus.

Previamente, mañana a las 11, los presidentes de bloques e interbloques de la Cámara baja se reunirán con el titular de ese cuerpo, Sergio Massa, para hablar de ese tema y definir si es conveniente avanzar en la agenda parlamentaria.

La reunión del Presidente de la Nación con la oposición parlamentaria, que aún no tiene horario confirmado, surgió, entre otras motivaciones, después del pedido del titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, para trabajar en forma coordinada con el gobierno, dijeron fuentes legislativas.

En el encuentro de mañana, en tanto, además de analizar la situación social, sanitaria y económica derivada de la actual coyuntura, se revisarán los proyectos que necesitan un pronto tratamiento y la conveniencia de abordarlos en el marco de las medidas restrictivas adoptadas.

Junto a Massa estarán el presidente del interbloque oficialista, Máximo Kirchner; el radical Negri; el presidente de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, y su par de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

Confirmaron sus asistencias el presidente del interbloque Federal, Eduardo Bucca; el titular del interbloque Unidad para el Desarrollo, José Ramón, y los dos diputados de la izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Plá.

Cristina Alvarez Rodríguez y Cecilia Moreau, del oficialismo, y Silvia Lospennato, Juan López y Brenda Austin, de Juntos por el Cambio, también formarán parte del encuentro.

Luego de la reunión las autoridades de la Cámara, es posible la difusión de un comunicado de prensa, en el marco de un Congreso que hoy redujo sus actividades al mínimo, con escaso personal en ambas cámaras y la prohibición de ingreso a visitantes y personas ajenas a la planta permanente.

El último pico de actividad de la Cámara baja se registró el 1 de marzo, en la Asamblea Legislativa.

La semana pasada, en tanto, se constituyeron cinco comisiones permanentes, con presencia limitada de asesores en las salas de reuniones, en el marco de las primeras medidas preventivas frente al avance el COVID-19 (coronavirus).