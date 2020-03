Llegó un crucero de Brasil pero ningún tripulante tenía el virus

El operativo de sanidad en el puerto de Buenos Aires para la recepción del crucero proveniente de Brasil, que trasladaba 2.816 pasajeros, terminó sin personas con síntomas compatibles con el coronavirus por lo que no quedarán en cuarentena, informó el Ministerio de Salud de la Nación. “Los equipos de salud que trabajaron desde esta mañana para evaluar el estado de salud de los pasajeros y tripulación realizaron exámenes de temperatura y entrevistas personalizadas. El crucero no quedará en cuarentena”, precisó la cartera que conduce Ginés González García en un comunicado. Las autoridades sanitarias nacionales, que desde esta mañana se encontraban realizando las tareas de control de temperatura y entrevistas sobre el estado de salud de los pasajeros y la tripulación, informaron que “ninguna de las personas presenta síntomas compatibles con Covid-19 y concluyeron que no existe riesgo de diseminación del virus”.