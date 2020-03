Preocupación por el servicio del ramal 4 de la línea 273

Inquietos ante la posibilidad de que cancelen el servicio o reduzcan la frecuencia, usuarios de la línea de micros 273 en Villa Elisa plantearon su preocupación y reclamaron que se garanticen los recorridos. Apuntaron su malestar, en particular, a los trastornos que provocaría la supresión del ramal 4, que actualmente une la calle 403 con la Plaza Moreno.

“Los choferes nos avisaron que el ramal 4 del 273 lo van a cancelar. Antes se hablaba de que iban a reducir el horario en el que circula, pero ahora parece que lo sacan”, planteó, con fuerte preocupación, una usuaria de Villa Elisa.

El ramal 4 del 273 vino a reemplazar al servicio semirrápido que, hasta 2018, iba desde el Arco del Parque Pereyra hasta la plaza Moreno. El semirrápido circulaba cada 35 minutos. “De un día para el otro lo sacaron y pusieron el ramal 4, pero que se detiene en todas las paradas”, explicó. Según los usuarios, actualmente el servicio sale cada 23 minutos y une la calle 403 con el centro platense. El primero sale a las 7 de la mañana y circulan hasta las 17, pero temen que se suprima.

“Encima las unidades están sucias, recargadas de pasajeros y no pusieron alcohol en gel. Si no quieren mantener el recorrido que dejen que otra empresa lo haga porque mucha gente no tiene otra alternativa para viajar”, plantearon.

Si bien en principio desde la empresa habían descartado cambios, ayer voceros explicaron que “en este momento hay una situación de emergencia con todo el servicio de transporte, con lo cual se está reprogramando todo”. Y agregaron que “hay cantidad de choferes que están en situación de vulnerabilidad, por lo tanto no pueden trabajar. Y además se están haciendo revisiones permanentemente con las autoridades para ver con qué frecuencia van a quedar todos los servicios públicos. Es un tema que excede a la línea, se está reprogramando todo el servicio”.

Desde la Municipalidad aclararon que, la línea 273 está bajo la órbita provincial, por lo cual la Comuna no tiene la facultad de intimar. Sin embargo, dijeron que se planteó en Provincia y se hizo el reclamo pertinente tanto a la empresa como al organismo bonaerense en cuestión, que en este caso es la Subsecretaría de Transporte bonaerense, a quienes además se les hizo un pedido de informe sobre la situación actual.