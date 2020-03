Pamela David negó que haya realizado una fiesta en Santiago del Estero en medio de la pandemia

Una noticia falsa circuló en las últimas horas y causó grandes críticas hacia su protagonista, quien indignada decidió pronunciarse al respecto. Según se publicó, Pamela David había realizado una fiesta para más de cien personas en Santiago del Estero en el marco de la crisis por el coronavirus.

"No suelo aclarar las mentiras que dicen pero esta vez me parece que es un tema muy delicado donde todos tenemos que cuidarnos y estar del mismo lado", dijo la conductora en diálogo telefónico con Clarín. Y agregó: "No puede haber diferencias. Tenemos que quedarnos en casa, entonces siento que tengo que aclarar que esto fue el sábado, cuando aún no había ninguna medida ni restricción".

Pamela explicó que viajó a aquella provincia el sábado sin la compañía de sus hijos ni su marido, y por un motivo personal.

"Operaron a mi tía de cáncer de colón y fui a visitarla. Llegué el sábado y justo coincidía con el cumpleaños de mi hermano. No hubo festejo. Fuimos a comer a una parrilla en la que había música en vivo. Mi papá lo organizó. ¿Cómo no voy a ir estando ahí?", relató.

La esposa de Daniel Vila aclaró: "Se dijeron barbaridades, todas mentiras. No cerré ningún lugar, no éramos cien personas, el sitio estaba abierto al público y me saqué mil fotos, sí, ¿cómo le voy a decir a la gente que no me puedo sacar una foto? Hoy todos somos conscientes de no hacer eso ni saludarnos con un beso pero cuando empezaron las noticias a todo el mundo le costaba hacerlo".

Y cerró: "Tenía el pasaje para el lunes y Daniel me lo cambió para volverme el domingo. Ahora estamos en Mendoza guardados. No tenemos contacto con nadie. Buscamos juegos con los chicos y hacemos las tareas, miramos televisión, y me traje la máquina de tejer para pasar los días que sean necesarios".