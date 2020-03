En Berisso, un choque entre una moto y un micro dejó otra víctima de la tragedia vial

Cerca de la medianoche, una intersección en el casco urbano de Berisso fue escenario para un nuevo capítulo de la tragedia vial en la región.

Un hombre de 43 años murió como consecuencia de las heridas que sufrió en un choque con un colectivo de la Línea 214, según informó la Policía.

La muerte del motociclista eleva a 12 la cifra de víctimas en incidentes de tránsito registrados en calles y rutas de la región Capital. Es prácticamente la misma cifra que se registraba a esta altura del año en 2019, cuando se llegó a un total de 70 muertes.

En Berisso, la Policía actuó al registrarse una emergencia unos minutos antes de la medianoche del miércoles, en el cruce de las calles 8 y 150.

Según se informó, al llegar un móvil del Comando de Patrullas, encontró la escena del choque entre la moto Zanella RX 150 y el interno 70 de la Línea 214.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta, identificado oficialmente como Carlos Javier Rigau, fue trasladado de urgencia al Hospital Larrain, donde murió a poco de llegar.

Los policías realizaron los primeros peritajes en medio de un cuadro de conmoción generalizada, entre los pocos pasajeros que traía el colectivo y los vecinos, que salieron alertados por el impacto y las sirenas de la Policía y la ambulancia.

En la fiscalía de delitos culposos Nº 12, a cargo de Fernando Padován, se aguardaban ayer los resultados de los peritajes.

No obstante eso, se inició una causa por homicidio culposo que tiene como imputado al conductor del colectivo, de 30 años.

Entre los resultados también está el informe de la autopsia, que ordenó realizar el fiscal Padován. A la vez, el funcionario dispuso la incautación del colectivo.

Una fuente vinculada con la investigación apuntó que los informes de los peritajes permitirán avanzar hacia el esclarecimiento de la dinámica del incidente entre los vehículos.

Un mes atrás

En la línea de la muerte que trazan los choques en la Región, el último episodio se había registrado el 20 de febrero. Entonces, murió un ciclista que había sido atropellado en la ruta 2 (a la altura del kilómetro 44) cinco días antes.

En tanto, una joven ciclista terminó golpeada ayer al protagonizar un choque con una moto en la esquina de 19 y 53.

Una cámara del sistema público Municipal tomó el momento del impacto, cuando la joven pisaba la calzada a la altura del senda peatonal.

Desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) local observaron la escena y solicitaron una ambulancia. La joven recibió asistencia de vecinos que circulaban por la zona y que al ver lo acontecido la ayudaron para que se levante. En ese marco, llegó una ambulancia del SAME y los profesionales de la salud la asistieron en el lugar. Según se informó desde la Comuna, no fue necesario trasladarla a un centro de salud.

De la lista de choques con saldo de muerte elaborada a partir de un relevamiento de este diario, se desprende que la mayoría de las víctimas viajaba en moto -ver aparte-.

Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), ese cuadro se repite en todo el país: el 43,8 por ciento de las víctimas fatales en accidentes viales fueron ocupantes de motos, 27,6% de automóviles y 22% peatones, según un estudio de datos correspondiente a 2018.

El organismo destacó que las causas de los decesos en motociclistas se explican por distracciones por uso de celular, transgresión a las normas de tránsito y transporte de objetos.

El informe elaborado por el organismo indicó también que creció el uso del casco respecto a mediciones anteriores, ya que más del 68% de los conductores circulan protegidos, porcentaje que baja a 64,2% cuando van con acompañante.