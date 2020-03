Denuncian que llegó a La Plata un colectivo desde Brasil y que no hubo ningún operativo

Un colectivo que trasladaba un contingente procedente de Brasil habría arribado esta mañana a La Plata sin que se aplicara el protocolo de rigor por el coronavirus ya que el vecino país está considerado como una de las zonas de riesgo.

Uno de los denunciantes es Ricardo Saavedra, propietario de unas de las empresas de taxi de la Ciudad, quien dijo que minutos antes de las 7hs. al menos una persona se comunicó para pedir el envío de un auto. "Cuando llegó al lugar y vio que se trataba de gente que había vuelto de un viaje por Brasil y que no se había desplegado el operativo sanitario correspondiente el chofer se negó a llevar a ese pasajero", contó Saavedra.

"De inmediato me comuniqué con el 911, con el 147 y hasta la línea gratuita de Nación para denunciar lo que estaba pasando pero no me atendió nadie", agregó.

Según dijo, el colectivo del que descendieron en 13 entre 40 y 41 unas 50 personas llevaba la inscripción Sema Tour y la mayoría de quienes descendieron del mismo se terminó yendo en autos particulares.