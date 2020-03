El virus logró lo imposible: Canosa habló con Rial para defenestrar a Tinelli

En las últimas horas del jueves, Marcelo Tinelli se instaló en la ciudad chubutense de Esquel donde se quedará con su familia mientras dure la cuarentena obligatoria que dictó el Gobierno Nacional, algo que generó una gran polémica.

El empresario y conductor llegó pasadas al aeropuerto local en un vuelo, en avión privado, con su esposa, Guillermina Valdés, y sus hijos Candelaria (con su novio) y Lorenzo y también dos de los hijos de su pareja.

El empresario y presidente de San Lorenzo y de la Superliga fue criticado en redes sociales debido a haber viajado en medio de las restricciones que ya regían en Chubut con anterioridad a los anuncios del Presidente de la Nación.

Jorge Rial, que tuvo la primicia de este viaje familiar al sur del país, fue uno de los detractores más fuertes al considerar que “los peores ejemplos los están dando los que representan a la clase privilegiada”, quienes, “en medio de este sacrificio”, “se suben a un avión privado y huyen de la peste”, y “los otros, que se jodan”.

Indignado con la actitud del conductor de “ShowMatch”, Rial abrió ayer “Intrusos” refiriéndose a esta actitud del clan Tinelli y sorprendió, sobremanera, que Viviana Canosa, con quien el periodista tiene una conocida enemistad desde hace años, saliera al aire en su programa para “pegarle” a Marce.

“Estaba almorzando acá, con mi viejo y mi hija, escuché lo que decían. Más allá de nuestras diferencias (con Rial), que las hemos tenido y las tendré, es un momento de gestos en Argentina. No pensaba decirlo, pero como vos tenés los huevos para decirlo y yo mis ovarios, está bueno que dos personas como nosotras, mediáticas, digamos que lo que está haciendo Marcelo Tinelli es una vergüenza”, dijo la periodista, contundente, en diálogo telefónico.

“He leído editoriales de periodistas que culpan al tipo que va a Pinamar, a Gesell, a su casa de fin de semana, pero no tiene huevos para decir lo que está haciendo Marcelo como dirigente, que está en la mesa del hambre, que dijo que Cristina (Kirchner) tenía el boleto picado, y está con el Gobierno de Alberto, y me alegro, pero que hable del hambre, de la pobreza, de los Wichí, que de repente se acordó de lo que está pasando en Argentina, esto que está pasando ahora... La verdad es que a mí me indignó”, continuó.

Explicó Canosa que no tiene “algo personal” con el conductor de “Bailando”, sin embargo, consideró que su actitud es irresponsable, en tanto, “es un momento para hacer gestos, como lo vimos al Presidente con Larreta, con Perotti, con Morales, con Negrelli, con Massa. Me parece que todos los comunicadores, incluido él, estamos diciendo que no son vacaciones. Dejémonos de joder y quedémonos en casa. Él no vive en un monoambiente”.

Pero el descargo de Canosa no terminó ahí y se animó, incluso, a trazar un hipotético caso.

“A mí no me da miedo decirlo, a esta altura ya no me da miedo nada, pero si Tinelli está en su búnker y llega a un hospital, y hay un albañil y hay un solo respirador, se lo van a dar a Tinelli… Esto es una guerra invisible y estamos todos con miedo, con el alcohol en gel, con todos los cuidados. Repito: hay que ponerse en el lugar del otro. No puede ser que pase lo que está pasando. Hay que ser más responsable. Todos tenemos que serlo”.

La justificación de Tinelli es que tiene una casa en Esquel desde 1998. “Yo vengo cuatro veces al año y ahora estamos con la familia cumpliendo con el aislamiento y el confinamiento que dictó el Gobierno, y lo vamos a seguir haciendo desde acá. La verdad que cumplimos con los controles sanitarios como pide la provincia y no vamos a salir de casa”, argumentó el conductor y agregó: “No violé ninguna norma”

Según dijo, antes de viajar habló con el gobernador de Chubut y “entendimos que no había ningún tipo de problema en que viniéramos”.