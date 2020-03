Werthein: “No es algo que se pueda tomar a la ligera, no se pueden suspender tan fácilmente”

La cancelación o no de los Juegos Olímpicos venideros es algo que tiene en vilo a todo el mundo del deporte. Distintas voces han sentado postura en las últimas horas, mostrando mayoritariamente un rechazo claro a una competencia que nuclea a más 11.000 deportistas, en un momento en el que se recomienda con fuerza el aislamiento social. Y ante esta situación, Gerardo Werthein, Presidente del Comité Olímpico Argentino se refirió al tema.

En diálogo con TN, el titular del ente destacó: “La cancelación de un Juego significa la caída de los programas de financiamiento para los Comité Olímpicos nacionales, para los atletas y para los entrenadores. Hay un grupo de países que tienen comités sólidos, pero la gran mayoría no los tiene. Si se pierde todo esto (por los Juegos Olímpicos), perderíamos el concepto de la universalidad”, avisó.

Seguidamente, amplió explicando: “El Comité Olímpico recauda, invierte una parte en su funcionamiento y reparte sus ingresos entre 206 países. Debemos ser cuidadosos, no es algo que se pueda tomar a la ligera. Por supuesto vamos a privilegiar la salud y la seguridad. Estamos aprendiendo mucho de este coronavirus y aprendiendo hacia dónde va”, remarcó. “Hay un brote en África más allá de lo que está pasando en América. No se puede suspender los Juegos Olímpicos tan fácilmente. Es mucho más grande que un partido de cualquier deporte. No se puede decir: ‘lo postergamos para dentro de dos meses’. Un Juego Olímpico es más que 33 campeonatos mundiales juntos. No es una decisión que se pueda tomar rápidamente”, enfatizó respetando también el mensaje del alemán Thomas Bach, titular del COI.

Ya sobre el cierre, descartó un posible cambio de sede.

“No veo ningún escenario alternativo que no sea Tokio 2020. El COI fijó un horizonte temporal. En cuatro semanas nos vamos a expedir”, concluyó.