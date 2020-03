Tevé en cuarentena: invitados virtuales, distanciamiento social y mucho alcohol en gel

Con todos los famosos quedándose en casa, ¿cómo hacer para seguir haciendo televisión? Esa pregunta se realizaron este fin de semana los programas que trabaja con visitantes ilustres, y Mirtha (bueno, Juanita), Andy y “La Peña” encontraron soluciones variadas al problema de la cuarentena.

La pandemia se viene sintiendo de forma profunda en la industria del entretenimiento. Hollywood pierde miles de millones, el cine argentino no sabe cuál será el efecto profundo (no solo el dinero perdido por venta de entradas, sino los trabajos perdidos y el efecto a largo plazo) y los canales hacen como pueden para resistir con una grilla atractiva… pero está complicado.

La pasada semana “Separadas”, la única ficción local al aire, canceló sus grabaciones y cortó sus emisiones por la cuarentena, y Moria decidió no salir más al aire, por ejemplo (será reemplazada desde hoy por “Fantino a la tarde”).

Con esta situación, poco a poco la grilla se empieza a poblar de programas grabados y enlatados, pero algunos programas se animaron a seguir: Ángel de Brito afirmó que sus “Ángeles” seguirán al aire, pero él mismo tuvo que salir desde su casa tras volver del exterior, “Pasión de sábado” sale desde el pasado fin de semana sin público y con el mínimo personal, y “Bienvenidos a bordo” pone a sus concursantes a un metro de distancia, prohibió los saludos y limpia el lingote que se utiliza en el juego central del ciclo luego de que dicho elemento tomara contacto con la mano de cada uno de los participantes.

“Mirá cómo le están pasando el producto. Acá es todo alcohol en gel, las distancias, los protocolos, las cosas que vamos aprendiendo en el día a día”, remarca Guido, con su habitual estilo vertiginoso.

Mirtha también había tomado medidas de “distanciamiento social” para su mesa del pasado fin de semana (Lanata la “cargó” llevando un metro para marcar la distancia correcta), algo que imitó “Polémica en el bar”, pero eso fue hasta que se pronunció la cuarentena.

Cuando Alberto Fernández anunció la medida de guardar a todos en sus casas, los programas, particularmente los del fin de semana, que dependen de la presencia de los invitados, comenzaron a rascarse la cabeza: ¿cómo iban a hacer para llevar famosos a sus mesas?

La respuesta a este interrogante la dieron entre sábado y domingo los shows de Mirtha, Andy y Rozín, que utilizaron una variedad de ingeniosas técnicas para llevar adelante sus programas.

“La Peña” trabajó con un equipo mínimo, con Rozín sentado en la mesa y limpiando todo con alcohol en gel, manteniendo la distancia con sus dos panelistas y hablando con artistas que estaban en sus casas, por videollamada.

El “truco” podría haber cansado rápido, pero la producción de Rozín trabajó para tener invitados de lujo: hablaron entre otros Soledad, Luciano Pereyra y ¡hasta Alberto Fernández! Siempre, claro, alrededor del tema que nos obsesiona y del cual ni la tevé de aire ofrece descanso: el coronavirus.

Tampoco dio descanso Andy, que en su “PH” tuvo la palabra del Dr. Alberto Cormillot (que también estuvo en la mesa de Rozín) para hablar de la epidemia.

“Dudamos mucho en si hay que seguir haciendo el programa o no. Finalmente hablamos con todos los especialistas, y llegamos a la conclusión de que no se sabe. Ahora estamos acá, hay menos invitados para que haya lugar de sobra en el punto de encuentro. Y, prácticamente, no hay ningún productor, cuando antes esto era una locura, lleno de gente detrás de cámara”, explicó el conductor antes de comenzar.

Con Edith Hermida, Nazarena Vélez, Débora Plager y Nicolás Occhiato en el piso, Kusnetzoff presentó luego a un invitado muy especial: mediante una pantalla de Skype en la que se lo veía parado al igual que el resto de los participantes, apareció en escena el jugador de la selección nacional de fútbol, Rodrigo De Paul, quien actualmente se encuentra en Italia, donde se desempeña como mediocampista del club Udinese.

“Este es el día diez en casa. Así que como te decía fuera del aire, me puse un pantalón largo que ya ni me acordaba lo que era”, dijo divertido De Paul, que permaneció parado durante buena parte del envío.

Un programa atípico. Bastante más “normal” fue el “Almorzando”, aunque en vez de Mirtha condujo Juanita. La diva ya había avisado que por miedo a esta pandemia no quería seguir viajando al canal, y la nietísima la reemplazó, en otro envío con menos invitados por el distanciamiento, y con mucha presencia de debate pandémico: en la mesa del domingo estuvieron los doctores Pedro Cahn y Gustavo Lopardo para hablar de la cuestión que también dominó la mesaza del sábado, con la presencia de los doctores Carlos Kambourian y Diego Montes de Oca, y el dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt.

Mirtha salió por teléfono en el “Almorzando”, donde el tema central fue el virus

Juana escribió un breve discurso para abrir la emisión del sábado: “No es fácil estar acá, como sé que no es fácil la cuarentena. Pero siento que como sociedad podemos hacerlo, y más aún, deberíamos ser ejemplo. No como los genios irresponsables que se fueron a Villa Gesell y Pinamar, porque esto no es estar de vacaciones. Y también sumar al astuto que se subió al barco con el coronavirus positivo, se escapó de la clínica y se tomó un medicamento para que le baje la temperatura, y así obligó a 400 personas que estaban en el barco al aislamiento total. Es un grado de irresponsabilidad que no le hace bien a nadie, eso está claro”, lanzó, y dijo que no está “sustituyendo a nadie”, sino que está “haciendo un modesto aporte a esta situación que tiene en vilo a todo el mundo por el tan pequeño y tan grande coronavirus”. Luego se lavó las manos con uno de los tantos frascos de alcohol en gel dispuestos en el estudio y recibió a los cuatro invitados de la noche.

El domingo, en tanto, Juanita tuvo a Coco Silly entre los invitados para distender el ambiente, y además recibió el llamado de Mirtha en vivo.

“Estoy en casa, estoy encerrada. Yo decidí ausentarme por un tiempo, por solidaridad y por mí misma, es una decisión personal”, contó Legrand. “Leo los diarios bien a fondo, veo un poco de televisión, camino un poco dentro de la casa, hago gimnasia”, detalló sobre cómo pasa las horas en su casa la diva máxima de la tevé argentina, que confesó que está “bastante asustada”.

Así fue el primer fin de semana de cuarentena en la tevé, con soluciones ingeniosas para afrontar el encierro masivo. Sin embargo, se espera que la cuarentena siga afectando la grilla televisiva...