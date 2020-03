Clubes ahogados por el parate de la pandemia

Defensores de Cambaceres, Villa San Carlos y los clubes afiliados a la Liga Amateur Platense tienen sus “puertas cerradas”, en cumplimiento de la cuarentena obligatoria y con los protocolos que impuso el Gobierno nacional ante la emergencia sanitaria.

Tal es así que muchas de esas instituciones ofrecieron sus instalaciones para conformar centros de consulta y atención por si es necesario.

Sin embargo, y más allá de que Coronavirus es un tema prioritario, que también nos concierne a todos, la mayoría de esas instituciones empiezan a tener dificultades económicas para hacer frente a sus necesidades básicas (servicios públicos) ante el parate de las actividades.

Los que llevan la peor parte en este sentido son los clubes de la Liga Amateur Platense, que se “mueven” a través del fútbol. Al no haber actividades (implica fútbol de mayores, juveniles, infantiles y femenino), no hay recaudaciones.

“Esta crisis sanitaria genera muchísima incertidumbre. En estos tiempos, no hay rebusque para los clubes, porque está todo paralizado. La Liga, por ejemplo, tiene un remanente de dinero, que servirá para pagar a los empleados. No podremos pagar los servicio”, le dijo a este diario Eduardo Castagnani, vicepresidente de la Liga Amateur.

CAMBACERES

Cambaceres, cuyos mayores ingresos provienen del fútbol, también tendrá dificultades para hacer frente a los gastos de sueldos del plantel y demás.

Carlos Lugos, vicepresidente del Rojo enfatizó que “no sabemos que hacer si esto continúa. El club tiene cuenta corriente y caja de ahorro, pero como los bancos están cerrados, no sabemos cómo haremos para pagarle los viáticos a los jugadores. Nosotros pagamos febrero, pero entre el 15 y 20 de abril tenemos que hacer frente al mes de marzo. Tampoco sabemos si este mes AFA nos depositará el dinero, porque no hay actividad; y si podemos cobrar el dinero de la estática del estadio. Tampoco tenemos recaudación porque no hay partidos. Los socios no vienen a pagar por el tema de la cuarentena obligatoria y la sede está cerrada. La verdad, no sabemos cómo encarar el tema”.

VILLA SAN CARLOS

Juan Carlos Tocci, presidente de San Carlos, también se mostró preocupado por la situación que genera el parate por la cuarentena.

“Nosotros, dentro de todo, hemos podido abonar los sueldos de marzo, porque AFA nos giró el dinero en tiempo y forma. Por eso, los jugadores y el cuerpo técnico están al día. Lo que me preocupa es que al no haber actividades en la sede social, no se puede generar el dinero para pagarle a los profesores. Veremos si el mes que viene, AFA nos gira la plata de todos los meses. De lo contrario, estaremos en problemas”.