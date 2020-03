En el penal de Olmos piden por video que “se respeten nuestros derechos”

“No pedimos la libertad, pedimos que se respete el artículo 18 de la Constitución que dice que esto no es un campo de concentración”, se los escucha decir a detenidos de la Unidad 1 de Olmos en un video que filmaron y viralizaron para denunciar que “no hay condiciones de higiene, no dan alcohol en gel, no nos dan ni un jabón. No queremos morir como personas olvidadas, somos seres humanos”. Con los rostros cubiertos, advierten que “armas para exhibir tenemos muchas pero hoy venimos en son de paz. Estamos haciendo las cosas bien, por ahora”.