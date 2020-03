Más de 350 agentes controlan los accesos y la Ciudad quedó “blindada” por el virus

Luego de que el martes se dispusiera endurecer las medidas que limitan el ingreso y egreso de personas a nuestra ciudad, ayer un despliegue de 360 agentes, distribuidos en distintos turnos y una veintena de puestos, se dedicaron a controlar los vehículos e impedir la circulación de quienes no estén exceptuados por la emergencia sanitaria.

Con vallados especiales, terraplenes y puestos de control, efectivos policiales y personal municipal se encargaron de controlar que todo auto que ingrese a La Plata tuviese un permiso especial para circular, en medio de la cuarentena obligatoria y con el mismo objetivo que el resto de las medidas que el Estado viene adoptando en los tres niveles de gobierno: evitar la propagación del COVID-19.

Según pudo saber este diario, durante la tarde se dispusieron los bloqueos de los accesos correspondientes a el camino General Belgrano y 403, en el arco de Villa Elisa, la avenida 44 y ruta 36, la avenida 60 y la ruta 36; la calle 475 y la ruta 36; la ruta 11 y 615; la calle 31 y 708 y la calle 197 y ruta 36.

En tanto, los accesos con control de documentación son los siguientes: los que abarcan la ruta 36 a las alturas de la avenida 520, la avenida 66 y la avenida 44, así como en la intersección con la 420; la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata, en la avenida 120, y la bajada de Villa Elisa. También habrá controles en la ruta 2, a las alturas de la avenida 44 y la 420, así como en la ruta 215 en las intersecciones de las calles 271 y 311.

El secretario de Seguridad del Municipio, Darío Ganduglia, explicó a EL DIA que el cierre se realiza a todas aquellas personas a bordo de vehículos que no vivan en nuestra ciudad y no puedan justificar el egreso e ingreso. Quedan exceptuados, como lo establece el decreto presidencial, quienes trabajen en áreas de la salud, fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, bomberos e instituciones como la Cruz Roja, personal judicial de turno, personas con discapacidad o con familiares que necesiten asistencia, quienes estén abocados a servicios funerarios, comedores escolares, medios de comunicación, obra pública o el sector alimenticio, entre otras excepciones.

LOS COLECTIVOS

A pesar de los puestos de controles y el establecimiento de desvíos en algunos accesos específicos que fueron bloqueados, desde la Comuna indicaron que el recorrido de los colectivos de línea no se ve afectado por las medidas de control. Sí añadieron que todo transporte público urbano también será sometido a los operativos de control, lo que significa que serán interceptados por los agentes y los pasajeros que no puedan justificar con un permiso de excepción el no encontrarse en sus domicilios, deberán descender.

con más movimiento

Pese a estas medidas, ayer La Plata no tuvo la misma escenografía de días anteriores. La desolación y silencio que acompañó durante el fin de semana, lunes y martes (feriados) tuvo un brusco cambio en la jornada del miércoles, con un marcado crecimiento en la circulación de vehículos particulares y camiones de abastecimiento de alimentos y bebidas.

En las calles se volvieron a ver autos, motos, bicicletas y gente caminando. Demasiados para una Ciudad en cuarentena obligatoria. Muchos con su permiso en mano y con motivos justificados para hacerlo. Pero bastantes sin razón y violando la restricción que rige en todo el país desde el viernes pasado.

Se volvieron a ver largas colas en los supermercados, farmacias, almacenes y demás comercios. Y, lo más notorio, se agruparon en semáforos grupos de hasta seis o siete autos en determinados momentos de la tarde.

Muchos más comercios abrieron luego de los feriados y entonces eso empezó a darle otro pulso a las calles platenses. Varios pequeños emprendimientos levantaron sus cortinas. Incluso se vio más gente que de costumbre en situación de calle recorriendo diferentes sectores.

En el Gran La Plata hubo una mayor presencia policial que en días anteriores, evitando la aglomeración de gente y, por sobre todas las cosas, abortando ideas poco felices como la de realizar un picado barrial en plazas potreros.