Suspenden los vuelos para repatriar a los argentinos varados en el exterior

El Gobierno suspendió los vuelos de repatriación de argentinos varados en el exterior como consecuencia del cierre de fronteras aéreas a raíz del coronavirus. El delicado anuncio lo hizo ayer en persona el presidente Alberto Fernández, quien prometió que el regreso de los compatriotas podrá completarse cuando “se haya vuelto manejable” la situación dentro de la Argentina.

“Los iremos a buscar cuando el riesgo argentino se haya vuelto manejable. Por ahora hemos decidido no hacer ingresar a más gente”, afirmó el mandatario en una entrevista televisiva. De todos modos, Alberto F. dijo que instruyó al canciller Felipe Solá “para que ayude con recursos a los que están (varados) en el exterior hasta que podamos ordenar este tema”.

El Gobierno había autorizado 120 vuelos en los que se repatriaron casi 23.000 argentinos que permanecían en el exterior tras el cierre de las fronteras aéreas, el pasado 13 de marzo. Los servicios estuvieron a cargo de las compañías Aerolíneas Argentinas, Latam Airlines y Flybondi. También participó la Fuerza Aérea con un avión Hércules que viajó y regresó de Lima, Perú.

Pero ayer el presidente Fernández comunicó sorpresivamente que había decidido frenar esos vuelos. “Salvo algún caso excepcional, van a tener que esperar el momento del regreso. Por ahora, los regresos están suspendidos y las entradas por las fronteras terrestres, también”, remarcó el jefe de Estado.

De todos modos, Alberto F. aclaró que el Gobierno argentino se encuentra “tratando de reglamentar los ingresos de mayores de 65 años, que son los más vulnerables en esta pandemia”. Según advirtió el Presidente, “tienen que esperar un poco; ya los iremos a socorrer cuando el riesgo sea manejable”, prometió, sin dar más precisiones.

El Presidente sostuvo que el aeropuerto internacional de Ezeiza “no está operativo” y dijo que las autoridades no están autorizando vuelos en esa estación aérea, la principal del país. “No es que se cierre, simplemente no vamos a generar vuelos. No está operativo. No se cerró nada, por ahora no está operativo porque no estamos autorizando vuelos”, explicó.

Según pudo saber EL DIA, hay actualmente unos 10.000 argentinos varados en distintos aeropuertos del exterior, principalmente en los Estados Unidos, España, México y Perú, que hasta ayer aguardaban que el Gobierno los auxiliara con algún vuelo ya que las aerolíneas a las que le habían comprado pasajes no estaban despegando hacia Buenos Aires por el cierre de fronteras.

Tras la autorización que había emitido la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), unos 23.000 argentinos ya habían sido repatriados. Solamente Aerolíneas Argentinas transportó a 10.000 personas en 35 viajes. Los dos últimos vuelos se registraron el pasado 23 desde Miami (Estados Unidos) y Madrid (España).

Para el Gobierno, los vuelos de repatriación se volvieron onerosos en términos presupuestarios y complicados en materia sanitaria, porque la Policía de Seguridad Aeroportuaria debió montar un “comando para detectar de manera temprana a aquellos que regresan del exterior”, indicaron los responsables de esa fuerza al Presidente en una reunión que se realizó ayer en Olivos.

En la misma línea, la ministra de Seguridad, Sabina Fréderic, dijo que la cartera a su cargo montó “200 operativos para verificar que las personas que volvieron del exterior estén cumpliendo con la cuarentena”. En boca del canciller Solá, el Gobierno ya se había mostrado molesto con los viajeros que volaron al exterior incluso después de que el Presidente decretó la cuarentena general.

No obstante, desde la oposición le reclamaron a Alberto F. que “no abandone a los argentinos en el extranjero”. El diputado nacional Alvaro de Lamadrid (UCR-Santa Cruz) le advirtió al Presidente que, con su decisión, los compatriotas varados “pueden enfermarse y no ser atendidos”. El legislador se dirigió directamente al jefe de Estado: “Es por solidaridad. No los castigue”, pidió.