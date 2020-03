Medidas económicas y el cumplimiento de la cuarentena

La decisión del Poder Ejecutivo nacional de prohibir los cortes de todos los servicios esenciales por falta de pago, que podrían incrementarse por la cuarentena obligatoria dispuesta para contener el coronavirus, así como la suspensión hasta el próximo 30 de abril de la obligación de proceder al cierre de cuentas bancarias de clientes que no cumplan con sus compromisos de pago, forman parte del conjunto de medidas que el Estado adoptó para enfrentar la pandemia, en acciones que la población debe acompañar, mientras tanto, cumpliendo a rajatabla con el aislamiento que reclaman las autoridades.

La primera de las medidas tiene vigencia por 180 días e incluye los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e internet y TV por cable por vínculo radioeléctrico o satelital. Es para los usuarios residenciales de los sectores más postergados y para pequeñas empresas, cooperativas y empresas de salud.

Las decisiones dadas a conocer esta noche se inscriben en la batería de medidas implementadas por el Gobierno nacional para morigerar los efectos económicos del coronavirus. En cuanto a las disposiciones de índole bancaria, en los considerandos del Decreto de Necesidad y Urgencia que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial, se sostiene que la situación económica actual “hace prever que el rechazo de cheques por falta de fondos, habrá de incrementarse por efecto de esa situación y no necesariamente por un inadecuado uso del instrumento por parte de los libradores.

Se sostiene, asimismo, que en tales circunstancias, la aplicación de las multas previstas para el caso de rechazo de cheques no solo no cumpliría su finalidad, sino que agravaría la situación de sujetos ya afectados por la coyuntura económica, y el cierre de la cuenta e inhabilitación que impone el artículo 1° de la Ley N° 25.730 privaría a los agentes económicos afectados por estas de un elemento esencial para poder desarrollar sus actividades, perjudicando la posibilidad de realizar y recibir pagos, con el consecuente daño al conjunto de la economía.

En otro orden, desde el Banco Provincia se informó que están trabajando contra reloj para permitir la posibilidad de que –en el caso de los estatales y jubilados bonaerenses- las personas que no tengan en uso la tarjeta de débito puedan retirar el dinero de sus haberes desde un cajero a través de una clave. El área de sistemas de esa entidad se encuentra en estas horas trabajando para poner esos fondos disponibles en los cajeros con una clave que permitiría una sola extracción. Y para aquellos que no la tengan o la tengan desmagnetizada pueden pedir una por BIP (home banking) o BIP móvil., según explicaron. Como se sabe, los Bancos se encuentran cerrados al público.

Estas acciones del sector oficial, sumadas a los esfuerzos que se vuelcan para contar con una estructura sanitaria apta para enfrentar a una pandemia que, en nuestro país y de acuerdo a la visión de los expertos, sólo se encontraría en su fase inicial, debieran verse acompañadas por el irrestricto cumplimiento por parte de la población de la cuarentena obligatoria decretada.

Es unánime la conclusión de los médicos en el mundo, acerca de que sólo el más riguroso de los aislamientos en los domicilios constituye la medida preventiva más eficaz para combatir el coronavirus. Lamentablemente, aún quedan personas que no cumplen con la obligación de permanecer en sus hogares, a pesar de que no sólo no han faltado sugerencias sino, inclusive, acciones directas de las distintas administraciones de nuestro país, encaminadas a esclarecer y a detener a los infractores.