QuedateEnCasa: diez propuestas para pasar el finde

Esta cuarentena es cualquier cosa menos aburrida: los amantes de la cultura no paran de recibir novedades de artistas e instituciones ofreciendo, gratis, de todo para hacer desde el sillón. Aquí, algunas propuestas destacadas para el fin de semana de aislamiento.

CINE

PELÍCULAS NACIONALES CON SUS DIRECTORES Y DOCUMENTALES POR EL CABLE

Puentes de Cine, un programa que tiene como misión fomentar la educación audiovisual en Argentina, aprovechó la cuarentena para proyectar desde su página varias películas de cine nacional, que incluyen charlas virtuales con sus directores. El programa virtual, gratuito, se extiende hasta el 31 de marzo: las películas se liberan cada día desde las 0 horas, en la página de puentes de cine, mientras que a las 20 se lleva a cabo la charla virtual. El programa de este finde incluye “Gilda”, de Lorena Muñoz (hoy), la excelente “Las buenas intenciones”, de Ana García Blaya (mañana), y “Que sea ley”, documental de Juan Solanas sobre la lucha por la legalización del aborto (domingo).

Los amantes del cine nacional tienen múltiples ofertas para cuarentenar, incluido el ciclo por la Semana de la Memoria y la Verdad que lleva adelante la TV Pública: el sábado pondrá en pantalla “La memoria de los huesos”, “Calles de la memoria” y “Variaciones Walsh”, ficción sobre el periodista protagonizada por Nicolás Cabré; el domingo, desde las 16.30, se mostrarán la excelente “El mensajero”, historia del periodista Robert Cox y del Buenos Aires Herald; “Nosotras: Elsa Oesterheld”, retrato de la viuda del autor de “El Eternauta” y Abuela de Plaza de Mayo; “Disculpas por la demora”, sobre el médico platense Samuel Leonardo Slutzky; y “Sara Rus: tengo que contar”.

BIOPICS EN EL CABLE

Mañana, desde las 22 por Canal (á), se podrá ver “La vida en rosa”, película biográfica de la inigualable Edith Piaf: sus años en la pobreza, su voz mágica y sus apasionados romances y amistades con las grandes personalidades de la época (Yves Montand, Jean Cocteau, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Marcel Cerdan).

Y desde hoy, además, Space inicia una maratón de la laureada serie “Monzón”, sobre el campeón mundial de boxeo y femicida. Viernes, sábado y domingo, desde las 22.

MÚSICA

EL COLÓN ENTRA EN CASA

El Teatro Colón se solidarizó con los encerrados y ofrece cada domingo un concierto para disfrutar por internet: este domingo, desde las 20, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires interpreta “Rapsodia sobre un tema de Paganini” de Sergei Rachmaninov y la “Sinfonía N° 9 en Re menor” de Anton Bruckner, un concierto realizado en septiembre de 2019.

También varias prestigiosas casas de ópera ofrecen contenidos gratis en tiempos de cuarentena, entre ellos el Met de Nueva York, que ofrece hoy, mañana y el domingo obras de Wagner.

EL CCK, POR CONT.AR

También ofrece conciertos de música clásica gratis la plataforma Cont.Ar, que dispone de varios recitales realizados en el CCK: Barenboim, Argerich, Lavandera y más se ofrecen, pero también hay shows de numerosos artistas, desde Litto Nebbia y David Lebón a la japonesa Kortingo. Además, la plataforma tiene a disposición los programas de DeporTV y Encuentro, y numerosas ficciones nacionales.

LOS ROCKEROS SE ARREMANGAN

Pioneros siempre, Radiohead abrió su biblioteca digital hace unos meses, donde ahora apareció un nuevo material: el show que dieron para cerrar la quinta edición del Best Kept Secret Festival de los Países Bajos en 2017. Si dos horas con Radiohead no son suficiente, los amantes del rock y sus afines tendrán este fin de semana la chance de presenciar hoy y mañana el Festival Banda Invitada (tocan Diego Martez, Paula Maffía, Lu Martínez, Loli Molina y más), escuchar los nuevos discos de Pearl Jam y Donald Glover; de componer una canción junto a El Plan de la Mariposa (todos los días a las 17, en sus redes) y de visitar la cuenta de Instagram de Dave Grohl, Dave’s True Stories, donde cuenta anécdotas personales.

TEATRO

DE LAMBORGHINI A DALIA GUTMANN

Para aliviar la abstinencia de los amantes del teatro, varias salas han comenzado a ofrecer sus producciones on line: el Teatro Cervantes, por ejemplo, mostrará esta noche “Tadeys”, de Osvaldo Lamborghini en versión teatral y dirección de Albertina Carri y Analía Couceyro, en su canal de YouTube. Estará disponible 24 horas.

El mismo camino siguió Timbre 4, que mañana desde las 20 estrenará en YouTube “El Bululú”, y el domingo “Para mí sos hermosa”, unipersonal de Paula Ransenberg. Además, Dalia Gutmann subió su “Cosa de minas” a la popular plataforma de videos.

CURSOS

GUITARREANDO CON FENDER

Los primeros 100 mil usuarios que se anoten en la plataforma de FenderPlay accederán a tres meses de clases para principiantes de algunos instrumentos de cuerda, porque “todos pasaremos mucho más tiempo adentro, así que podríamos hacer algo de ruido”, dice.

CHARLAS CON MAESTROS

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta desde hace varios días “Pensamiento de artista”, un ciclo original de diez entrevistas audiovisuales a creadores argentinos de relevancia y trayectoria (Le Parc, Sara Facio, César Paternosto y Roberto Jacoby, entre otros) que están disponibles al público en las distintas plataformas digitales de la institución.

LIBROS

CONOCIENDO A MARIANA ENRÍQUEZ

Fenómeno editorial de los últimos tiempos, la escritora argentina Mariana Enríquez y otros autores iberoamericanos que escriben en la editorial Anagrama ofrecen sus libros de forma gratuita, una oferta a la que se sumó la editorial española Errata, y las plataformas de libros Scribd, de inagotable catálogo, y Leamos. Todo, gratis.

PARA LOS CHICOS

GHIBLI EN NETFLIX

A estas alturas de la cuarentena, los más chicos ya andan rebotando por las paredes. Hay todo tipo de actividades para hacer online, pero si el objetivo es relajarlos, quizás nada mejor que las preciosas películas del estudio Ghibli, que están en Netflix y que promueven otra respiración. Además, son muy disfrutables también para los padres. Nuestros favoritos: “Princesa Mononoke”, “Nausicaa” y “Kiki, entregas a domicilio”.