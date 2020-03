Una niña cayó desde el 2º piso de un Jardín de Infantes

Una nena de 5 años cayó en la mañana de ayer desde un segundo piso de un jardín de Infantes ubicado en el barrio porteño de Palermo, por lo que debió ser trasladada con urgencia hasta el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde permanecía internada “sin lesiones de gravedad”, según informaron fuentes oficiales.

El hecho, sucedió en el Jardín Los Puentes, de la Escuela N° 9 Juan Crisóstomo Lafinur (Gorriti 5740, CABA), de donde la niña cayó a la vereda desde nueve metros y quedó tendida boca abajo, con los brazos en cruz sobre las baldosas y la cabeza apoyada sobre la base de un árbol, tal como pudieron reconstruir testigos.

De acuerdo a lo que trascendió ayer, las autoridades de la escuela Nº 9 no supieron del accidente hasta que una mujer que circulaba en auto por Gorriti vio “un pie con una zapatilla entre dos autos y frenamos. Me bajé y vi a la nena tirada boca abajo en la calle. Inmediatamente tocamos el timbre de la escuela para avisar. Salió la directora y como si nada estuviera ocurriendo nos dijo que no era de su nivel, y se volvió a meter en la escuela”, contó la ocasional transeúnte, indignada por la actitud de la directiva.

“Se les cayó un pibe de un tercer piso y no se habían dado cuenta”, continuó la mujer, que aseguró que saldrá como testigo para contar cómo ocurrieron los hechos en la mañana del accidentado comienzo de clases.

Por su parte, vecinos de la zona especulaban ayer que el árbol pudo haber amortiguado la caída de la pequeña. “Cuando finalmente salieron a la calle, los docentes le decían a la nena que se moviera, trataban de reanimarla, pero ella estaba inconsciente”, advirtieron.

Según el parte médico del SAME, la menor se encontraba lúcida y todos los exámenes que le realizaron no arrojaron lesiones graves, aunque seguirá internada y en observación en el hospital.

“Recibimos el pedido de ayuda a las 11.45 [de ayer] por una nena que había caído de unos 8 o 9 metros”, precisó el director del SAME, Alberto Crescenti, y detalló: “Realizamos la primera compensación y la trasladamos al hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde se le diagnosticó traumatismo de tórax con contusiones pulmonares con fractura de arco costal”.

Crescenti añadió que “afortunadamente la tomografía del cerebro no arrojó ninguna lesión. Habría que ver si algo amortiguó el impacto”.

Hasta ayer se desconocía cómo se produjo la caída de la nena, ya que las ventanas de la escuela N°9 Juan Crisóstomo Lafinur están enrejadas, al igual que las del último piso del jardín.

Mientras, desde el Ministerio de Educación porteño anticiparon que recopilarán información sobre el caso para luego dar un informe sobre lo ocurrido. Además, puntualizaron que se abrió un sumario administrativo y que “las autoridades de la escuela van a tener que explicar lo que pasó”.