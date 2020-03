Joven platense denuncia que lo atacaron a golpes e insultos en un boliche LGBT de Capital

Lucas forte, un joven relacionista público en un boliche LGBT de la ciudad de Buenos Aires se comunicó las últimas horas con eldia.com para hacer público el ataque a golpes que sufrió en su lugar de trabajo y que adjudica a personas allegadas a una conocida youtuber.

En su relato el joven agredido asegura que las distintas agresiones que sufrió se derivan de un reclamo que le hizo a una chica que sería muy influyente en las redes sociales por los videos que sube a su canal de la red social YouTube.

Forte contó que todo se inició durante la madrugada del día miércoles cuando se encontraba en un comercio gastronómico. "Estaba esperando que me atendieran cuando entró la youtuber diciendo que por su condición de famosa no podía esperar y se coló" sostuvo.

"Esto me generó mucha indignación y me acerqué para decirle que había tenido una mala actitud al no esperar su turno" añadió.

Según el relato de Forte, luego de expresarle su malestar a la joven por la actitud que había tenido, dio media vuelta y emprendió la retirada. Pero su intención de irse se vio interrumpida a los cinco pasos, cuando sintió un fuerte golpe en el cuello.

Siempre en base a los dichos del joven, el responsable de la agresión resultó ser un sujeto que acompañaba a esta figura pública. Luego se enteró que tenía 19 años y que vive en la zona de Villa Devoto

Esta fue la primera ve que fue agredido por este joven. La segunda tuvo lugar unos días después y Forte sospecha que "le pegaron por lo que le dijo a la joven en la panchería".

"Calculo que les molestó lo que le dije por el tema de que se colaron pero no entiendo porque me agredieron de esta manera" indicó.

Forte cuenta que dejó pasar el hecho y no quiso denunciar ya que este grupo era habitué en el boliche en el que trabaja.

Si bien creyó que no iba a volver a cruzarse con la joven youtuber y el agresor, una noche cuando estaba realizando su trabajo de relacionista público volvió a tomar contacto con ellos.

El motivo fue para explicarles que no podían ubicarse en un sector VIP. Lejos de entender, este grupo de personas volvió a agredirlo esta vez con insultos homofóbicos.

Pese a la gravedad de los dichos, el joven prefirió no hacer nada pensando que todo iba a terminar ahí. Cuando se acercó a hablarles por segunda vez, sin mediar palabras, recibió un certero golpe en la boca que le provocó la rotura de al menos 4 dientes.

"No entiendo cómo pueden existir dentro de nuestra misma comunidad personas tan salvajes y con tan poca empatía, todavía no caigo. Con qué cara nos ponemos una bandera en los hombros y luchamos por las injusticias que nos toca vivir, a nosotros y a nuestros compañeros? Con qué cara señalamos el problema en el privilegio heterosexual si después nos agredimos dentro de los espacios que formamos para sentirnos unidos y seguros, rodeados de gente que pasa día tras día por las mismas problemáticas que nos toca x nuestra condición" escribió el joven en su cuenta de Instagram pocos minutos después del ataque. Junto a este mensaje también subió una foto de las heridas que sufrió

El joven decidió hacer público la agresión que sufrió ya que teme volver a ser víctima de una golpiza por parte de estas personas.