La Plata arrancó el lunes al ritmo de cuarentena, pero se aceleró desde el mediodía

Tras varios días de intenso movimiento, La Plata recuperó esta mañana el espíritu de cuarentena que las autoridades le imploran (hasta el cansancio) cumplir a la sociedad para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Pero ya cerca del mediodía el ritmo se fue acelrando y se pudo ver un movimiento más intenso tanto en el Centro como en la periferia, tal como pudo comprobar este diario en una recorrida y en base a los testimonios de lectores que se comunicaron a la redacción o se contactaron a través del WhatsApp (+5492214779896).

A diferencia de lo que pudo verse durante una seguidilla de tres días, entre el jueves y sábado, con veredas, calles, cajeros automáticos, paradas de micros y comercios repletos, este lunes amaneció con un panorama era diferente, más parecido al de un feriado, aunque en realidad obedece al "aislamiento social preventivo y obligatorio" que, como anunció anoche el Gobierno, continuará hasta pasada la Semana Santa, es decir, el 12 de abril.

Tal vez vez el anuncio presidencial pudo haber desalentado las intenciones de salir a la calle. Tal vez el exponencial crecimiento de contagios en otras partes del mundo llevó a una toma de conciencia sobre la potencia expansiva del Covid-19. O quizá muchos ya repusieron provisiones y volvieron a guarecerse en sus hogares. Lo cierto es que, a diferencia de días atrás, sobre todo el viernes, La Plata era este lunes a la mañana una ciudad más calma, con sus calles semi vacías. Un fiel reflejo del acatamiento de la cuarentena.

Pero la situación cambió desde que el reloj marcó las 12. Se pudo ver a muchos vecinos circulando por distintos puntos de la Ciudad, con cajeros con largas filas (sobre todo personas mayores) y comercios también con gente esperando en sus puertas. A eso se le suma el flujo vehicular que fue en aumento con el correr de las horas. "Cada vez peor la situación acá en la zona de plaza España, muchísima gente en la calle, recién pasó el colectivo y está lleno hacia plaza San Martín. Hay una cantidad de autos con más de dos personas y más. Llamé al 147 y al 911, hasta a la comisaría novena, pero todos me dijeron lo mismo, que no pueden hacer nada. Están desbordados", dijo Nicolás.

¿Hay movimiento en La Plata? Es la pregunta que se hacen muchos que hoy están en sus casas cumpliendo con las recomendaciones sanitarias. Puede decirse que sí, porque de los moderado de las primeras horas pasó a más intenso desde el mediodía. Se ven algunos autos y colectivos en las principales arterias como 7, la 44, diagonal 80. Otra vez los comercios esenciales, como supermercados, carnicerías, verdulerías y farmacias, volvían a levantar persianas. Como quedó dicho, era notoria la presencia de abuelos en los cajeros automáticos debido a que se efectuaba la segunda jornada de cobro de haberes. Además, como es sabido, los micros ya comenzaron a funcionar con frecuencia de feriados. Lo cierto es que el clima en la capital bonaerense no es el mismo que a finales de la semana pasada, cuando un aluvión de personas copó el centro de la ciudad, lo que provocó un llamado de atención del propio ministro de Salud de la Nación.

La semana es larga, recién comienza, pero no queda más alternativa que armarse de paciencia, por más duro que resulte y por más que la cuarentena no sea igual para todos. Anoche, el presidente alertó por “una guerra contra un ejército invisible que nos ataca en lugares donde a veces no esperamos”, y expresó: "Una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina no la levantamos más".

Siguen los controles de restricción en los accesos

En el marco de los exhaustivos controles dispuestos en los ingresos a la ciudad, durante la última semana la Municipalidad de La Plata informó que restringió el acceso de más de mil vehículos que no cumplían con los requisitos correspondientes ni podían justificar su ingreso al Partido.

Durante los procedimientos, desarrollados por inspectores de la Secretaría de Control Ciudadano y agentes de la Guardia Urbana de Prevención, se denegó el ingreso a 1.006 vehículos. Según se detalló, la cifra corresponde a los operativos llevados a cabo entre el lunes 23 y el sábado 28 de marzo.

Como parte de los controles, durante el mencionado período también se labraron 649 actas de infracción a personas que violaban el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el Gobierno nacional para prevenir la propagación y el contagio del COVID-19 (Coronavirus).

Al respecto, el secretario de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia, Darío Ganduglia, detalló: "En los controles, que son llevados a cabo por más de 360 agentes municipales, se solicita la documentación personal de los conductores, para constatar que sean de La Plata, la documentación del vehículo y el permiso de tránsito que se estableció en el marco del aislamiento", y advirtió: "Si no presentan domicilio en la ciudad o una justificación que valide el ingreso, se los insta a regresar a su destino de origen".

Vale destacar que durante los controles, personal del SAME verifica el estado de salud de quienes pretenden ingresar a la ciudad, tomándoles la temperatura y realizándoles una serie de preguntas para constatar que no tengan síntomas compatibles con el Coronavirus.

Puntos de control

La medida dispuesta por el municipio establece que los ingresos habilitados con control se encuentran en 520 y Ruta 36 (hacia Abasto); 66 y Ruta 36 (ingreso al UPA); Camino Centenario y 403; Bajada de Autopista y 120; Bajada de Autopista Villa Elisa; Ruta 2 y 520; Ruta 2 y 44; Ruta 36 y 44 (ascendente hacia Lisandro Olmos); Ruta 36 y 420; Colectora Ruta 2 y calle 420; Ruta 215 y 271 y Ruta 215 y 311.

De esta manera, se bloqueó la entrada en Av. 60 y Ruta 36; Camino General Belgrano y 403; Av. 31 y 708; Ruta 36 y 197; Av. 44 y Ruta 36; 475 y Ruta 36; Ruta 11 y calle 615.

En relación a los operativos, Ganduglia destaco que "los procedimientos son impulsados para centralizar la circulación en algunos puntos con el objetivo de tener mayor control, teniendo en cuenta que no podemos aislar la ciudad".

Ya retuvieron a diez personas que regresaban del exterior

Durante los operativos de control en accesos que lleva adelante la Comuna, la Municipalidad de La Plata montó un procedimiento especial tras detectar a diez personas que regresaban de Brasil, Portugal y España. Establecieron un cerco donde fueron retenidas y, tras realizar el protocolo correspondiente, fueron escoltadas a sus domicilios por agentes locales para dar lugar al cumplimiento de la cuarentena obligatoria.