En 4 días, restringen el acceso a más de 1.000 vehículos que no tenían permiso

En cuatro días de “blindaje” que lleva nuestra ciudad, 1.021 vehículos que pretendieron ingresar fueron rechazados en los controles que la Comuna dispuso en los accesos, por no tener domicilio en La Plata ni permiso para circular que, como establece el decreto presidencial de emergencia sanitaria, los deja exceptuados de la cuarentena obligatoria.

El balance va desde el 25 y hasta ayer inclusive e incluye, además, 10 operativos de retención e intimación de platenses repatriados de Brasil, Portugal y España, que fueron controlados por el SAME y exhortados a guardar aislamiento obligatorio en sus domicilios.

Los 1.021 vehículos a los que los agentes municipales y las fuerzas de seguridad prohibieron el acceso carecían de permisos que justificaran el ingreso a La Plata, condición que dispuso el intendente, Julio Garro, en acuerdo con el ministerio de Seguridad provincial. Estos conductores y sus acompañantes debieron así retroceder y volver a sus lugares de orígenes. “Lamentablemente, así seguirán sus posibilidades de ingreso, hasta tanto haya cesado la emergencia sanitaria”, dijo ayer Garro, en diálogo con este medio.

¿CONTROL O BLOQUEO?

Según explicó, en estos controles dispuestos desde el martes en los 23 principales accesos a nuestra ciudad no sólo se verifica si los automovilistas cuentan con pase de circulación. También se chequea si tienen fiebre. Y frente a la polémica desatada en torno a municipios que pretendieron cerrar sus ingresos, repitió: “Una cosa es bloquear y otra controlar. Esta medida la consensuamos con el gobierno de Axel Kicillof”.

El jefe comunal amplió: “No comparto el bloqueo de los municipios, no podemos cerrar la capital de la Provincia, donde funcionan ministerios, la Suprema Corte de Justicia y tantos organismos de vital importancia en este momento. Tampoco podemos permitir el desabastecimiento de alimentos, artículos de primera necesidad, combustible… Todo eso está garantizado. Lo que no podemos es permitir el ingreso de particulares que deban guardar cuarentena y no lo estén haciendo”.

Y, enfático, remató: “Este momento no es para cuestiones que no sean de suma urgencia y necesidad. La Comuna está haciendo cumplir el decreto presidencial”.

Según pudo saber EL DIA, entre el lunes 23 y el sábado se labraron 678 actas de infracción a personas que, dentro de la Ciudad, violaban el cumplimiento del aislamiento social. El secretario de Seguridad de la Comuna, Darío Ganduglia, detalló que la administración de agentes municipales está dispuesta al total para el control de la población, fundamentalmente en los accesos, y la asistencia en los barrios.